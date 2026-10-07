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Средний размер пенсии в Москве превысил 27,3 тысячи рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Средний размер пенсии в Москве превысил 27,3 тысячи рублей
Средний размер пенсии в Москве превысил 27,3 тысячи рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
Средний размер пенсии в Москве превысил 27,3 тысячи рублей
Средний размер пенсии в Москве по состоянию на 1 августа 2026 года превысил 27,3 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, которые изучило РИА... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T06:19+0300
2026-10-07T06:19+0300
россия
общество
москва
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Средний размер пенсии в Москве по состоянию на 1 августа 2026 года превысил 27,3 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, которые изучило РИА Новости. Согласно данным Соцфонда, средний размер пенсии в Москве на 1 августа составил 27 331 рубль. В целом по России средний размер пенсии на ту же дату составлял 25 469 рублей. Годом ранее средняя пенсия по стране составляла около 23 519 рублей. За год показатель увеличился примерно на 1950 рублей, или более чем на 8%.
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192
40
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5
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192
40
россия, общество , москва
РОССИЯ, Общество , МОСКВА
06:19 07.10.2026
 
Средний размер пенсии в Москве превысил 27,3 тысячи рублей

Соцфонд: средний размер пенсии в Москве на 1 августа превысил 27,3 тысячи рублей

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Средний размер пенсии в Москве по состоянию на 1 августа 2026 года превысил 27,3 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, которые изучило РИА Новости.
Согласно данным Соцфонда, средний размер пенсии в Москве на 1 августа составил 27 331 рубль. В целом по России средний размер пенсии на ту же дату составлял 25 469 рублей.
Годом ранее средняя пенсия по стране составляла около 23 519 рублей. За год показатель увеличился примерно на 1950 рублей, или более чем на 8%.
 
РОССИЯОбществоМОСКВА
 
 
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