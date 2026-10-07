https://1prime.ru/20261007/razvitie-874019668.html

Развитие ИИ чревато экономическим неравенством - глава МВФ

Развитие ИИ чревато экономическим неравенством - глава МВФ - 07.10.2026, ПРАЙМ

Развитие ИИ чревато экономическим неравенством - глава МВФ

Развитие технологий искусственного интеллекта чреваты определенными рисками, среди которых "экономическое неравенство", возможное падение на фондовых биржах и... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:19+0300

2026-10-07T11:19+0300

2026-10-07T11:19+0300

технологии

финансы

сингапур

сша

индия

кристалина георгиева

мвф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874019668.jpg?1791361145

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Развитие технологий искусственного интеллекта чреваты определенными рисками, среди которых "экономическое неравенство", возможное падение на фондовых биржах и повышение стоимости энергии, рассказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Искусственный интеллект уже здесь и стремительно становится ключевым фактором, определяющим относительное благосостояние стран в мировой экономике", - заявила Георгиева в ходе выступления в Сингапуре. Глава МВФ заявила, что суммарные глобальные инвестиции в искусственный интеллект достигнут и, вероятно, превысят суммы, которые были вложены в строительство железных дорог, электросетей или телекоммуникационных сетей. По оценкам МВФ, на долю аппаратного обеспечения искусственного интеллекта и связанных с ним технологических продуктов в настоящее время приходится более одной десятой мировой торговли товарами, и эта доля продолжает расти. С учетом высокой экономической и финансовой концентрации в развитии искусственного интеллекта есть риск переоценить новую технологию в краткосрочной перспективе и недооценить ее в долгосрочной, заявила Георгиева. Так, если доходы компаний окажутся ниже ожиданий, разочарование может перерасти в далеко идущий шок, отметила она. Рост торговли, связанной с искусственным интеллектом, отражает инвестиционный всплеск в ряде стран, включая США, Индию и Китай. Вместе с тем большинство других остаются в стороне, что увеличивает риск "экономического неравенства" в мире, добавила глава МВФ. Также технологии искусственный интеллект увеличивают спрос на энергию, что, в свою очередь, связано с вопросом ростом стоимости энергоносителей, заключила Георгиева.

сингапур

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, сингапур, сша, индия, кристалина георгиева, мвф