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Развитие ИИ чревато экономическим неравенством - глава МВФ
Развитие ИИ чревато экономическим неравенством - глава МВФ - 07.10.2026, ПРАЙМ
Развитие ИИ чревато экономическим неравенством - глава МВФ
Развитие технологий искусственного интеллекта чреваты определенными рисками, среди которых "экономическое неравенство", возможное падение на фондовых биржах и... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:19+0300
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технологии
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Развитие технологий искусственного интеллекта чреваты определенными рисками, среди которых "экономическое неравенство", возможное падение на фондовых биржах и повышение стоимости энергии, рассказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Искусственный интеллект уже здесь и стремительно становится ключевым фактором, определяющим относительное благосостояние стран в мировой экономике", - заявила Георгиева в ходе выступления в Сингапуре.
Глава МВФ заявила, что суммарные глобальные инвестиции в искусственный интеллект достигнут и, вероятно, превысят суммы, которые были вложены в строительство железных дорог, электросетей или телекоммуникационных сетей.
По оценкам МВФ, на долю аппаратного обеспечения искусственного интеллекта и связанных с ним технологических продуктов в настоящее время приходится более одной десятой мировой торговли товарами, и эта доля продолжает расти.
С учетом высокой экономической и финансовой концентрации в развитии искусственного интеллекта есть риск переоценить новую технологию в краткосрочной перспективе и недооценить ее в долгосрочной, заявила Георгиева. Так, если доходы компаний окажутся ниже ожиданий, разочарование может перерасти в далеко идущий шок, отметила она.
Рост торговли, связанной с искусственным интеллектом, отражает инвестиционный всплеск в ряде стран, включая США, Индию и Китай. Вместе с тем большинство других остаются в стороне, что увеличивает риск "экономического неравенства" в мире, добавила глава МВФ.
Также технологии искусственный интеллект увеличивают спрос на энергию, что, в свою очередь, связано с вопросом ростом стоимости энергоносителей, заключила Георгиева.
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технологии, финансы, сингапур, сша, индия, кристалина георгиева, мвф
Технологии, Финансы, СИНГАПУР, США, ИНДИЯ, Кристалина Георгиева, МВФ
Развитие ИИ чревато экономическим неравенством - глава МВФ
Глава МВФ Георгиева: развитие искусственного интеллекта чревато экономическим неравенством
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Развитие технологий искусственного интеллекта чреваты определенными рисками, среди которых "экономическое неравенство", возможное падение на фондовых биржах и повышение стоимости энергии, рассказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Искусственный интеллект уже здесь и стремительно становится ключевым фактором, определяющим относительное благосостояние стран в мировой экономике", - заявила Георгиева в ходе выступления в Сингапуре.
Глава МВФ заявила, что суммарные глобальные инвестиции в искусственный интеллект достигнут и, вероятно, превысят суммы, которые были вложены в строительство железных дорог, электросетей или телекоммуникационных сетей.
По оценкам МВФ, на долю аппаратного обеспечения искусственного интеллекта и связанных с ним технологических продуктов в настоящее время приходится более одной десятой мировой торговли товарами, и эта доля продолжает расти.
С учетом высокой экономической и финансовой концентрации в развитии искусственного интеллекта есть риск переоценить новую технологию в краткосрочной перспективе и недооценить ее в долгосрочной, заявила Георгиева. Так, если доходы компаний окажутся ниже ожиданий, разочарование может перерасти в далеко идущий шок, отметила она.
Рост торговли, связанной с искусственным интеллектом, отражает инвестиционный всплеск в ряде стран, включая США, Индию и Китай. Вместе с тем большинство других остаются в стороне, что увеличивает риск "экономического неравенства" в мире, добавила глава МВФ.
Также технологии искусственный интеллект увеличивают спрос на энергию, что, в свою очередь, связано с вопросом ростом стоимости энергоносителей, заключила Георгиева.