Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс из Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/rejs-874019183.html
Рейс из Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра
Рейс из Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра - 07.10.2026, ПРАЙМ
Рейс из Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра
Авиарейс из столицы Чукотки Анадыря в Москву отложен с четверга до субботы из-за сильного ветра, сообщает департамент промышленной политики региона. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:15+0300
2026-10-07T11:15+0300
бизнес
россия
анадырь
чукотка
москва
аэропорт шереметьево
аэрофлот
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874019183.jpg?1791360954
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – ПРАЙМ. Авиарейс из столицы Чукотки Анадыря в Москву отложен с четверга до субботы из-за сильного ветра, сообщает департамент промышленной политики региона. "Рейс Анадырь — Москва из-за непогоды перенесен с четверга на субботу. В четверг и пятницу в Анадыре ожидается сильный юго-восточный ветер, до 17–25 м/с", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайтах аэропорта "Шереметьево" и аэропорта Анадыря, из столицы Чукотки выполняется совместный рейс авиакомпании "Россия" и "Аэрофлота". Переправа через Анадырский лиман в Угольные Копи, где расположен аэропорт, в эти дни может быть приостановлена. В субботу переправа будет работать по расписанию буднего дня. Как сообщает региональный главк МЧС РФ, днем 8 октября местами на побережье Берингова моря ожидаются порывы ветра с усилениями до 30 м/с, в Анадыре - 25-30 м/с.
анадырь
чукотка
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, анадырь, чукотка, москва, аэропорт шереметьево, аэрофлот, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Анадырь, Чукотка, МОСКВА, аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, МЧС
11:15 07.10.2026
 
Рейс из Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра

Авиарейс из столицы Чукотки Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – ПРАЙМ. Авиарейс из столицы Чукотки Анадыря в Москву отложен с четверга до субботы из-за сильного ветра, сообщает департамент промышленной политики региона.
"Рейс Анадырь — Москва из-за непогоды перенесен с четверга на субботу. В четверг и пятницу в Анадыре ожидается сильный юго-восточный ветер, до 17–25 м/с", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайтах аэропорта "Шереметьево" и аэропорта Анадыря, из столицы Чукотки выполняется совместный рейс авиакомпании "Россия" и "Аэрофлота".
Переправа через Анадырский лиман в Угольные Копи, где расположен аэропорт, в эти дни может быть приостановлена. В субботу переправа будет работать по расписанию буднего дня.
Как сообщает региональный главк МЧС РФ, днем 8 октября местами на побережье Берингова моря ожидаются порывы ветра с усилениями до 30 м/с, в Анадыре - 25-30 м/с.
 
БизнесРОССИЯАнадырьЧукоткаМОСКВАаэропорт ШереметьевоАэрофлотМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала