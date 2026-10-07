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Рейс из Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра

Рейс из Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра - 07.10.2026, ПРАЙМ

Рейс из Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра

Авиарейс из столицы Чукотки Анадыря в Москву отложен с четверга до субботы из-за сильного ветра, сообщает департамент промышленной политики региона. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:15+0300

2026-10-07T11:15+0300

2026-10-07T11:15+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – ПРАЙМ. Авиарейс из столицы Чукотки Анадыря в Москву отложен с четверга до субботы из-за сильного ветра, сообщает департамент промышленной политики региона. "Рейс Анадырь — Москва из-за непогоды перенесен с четверга на субботу. В четверг и пятницу в Анадыре ожидается сильный юго-восточный ветер, до 17–25 м/с", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайтах аэропорта "Шереметьево" и аэропорта Анадыря, из столицы Чукотки выполняется совместный рейс авиакомпании "Россия" и "Аэрофлота". Переправа через Анадырский лиман в Угольные Копи, где расположен аэропорт, в эти дни может быть приостановлена. В субботу переправа будет работать по расписанию буднего дня. Как сообщает региональный главк МЧС РФ, днем 8 октября местами на побережье Берингова моря ожидаются порывы ветра с усилениями до 30 м/с, в Анадыре - 25-30 м/с.

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