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Рейс из Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра
Рейс из Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра - 07.10.2026, ПРАЙМ
Рейс из Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра
Авиарейс из столицы Чукотки Анадыря в Москву отложен с четверга до субботы из-за сильного ветра, сообщает департамент промышленной политики региона. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:15+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – ПРАЙМ. Авиарейс из столицы Чукотки Анадыря в Москву отложен с четверга до субботы из-за сильного ветра, сообщает департамент промышленной политики региона.
"Рейс Анадырь — Москва из-за непогоды перенесен с четверга на субботу. В четверг и пятницу в Анадыре ожидается сильный юго-восточный ветер, до 17–25 м/с", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайтах аэропорта "Шереметьево" и аэропорта Анадыря, из столицы Чукотки выполняется совместный рейс авиакомпании "Россия" и "Аэрофлота".
Переправа через Анадырский лиман в Угольные Копи, где расположен аэропорт, в эти дни может быть приостановлена. В субботу переправа будет работать по расписанию буднего дня.
Как сообщает региональный главк МЧС РФ, днем 8 октября местами на побережье Берингова моря ожидаются порывы ветра с усилениями до 30 м/с, в Анадыре - 25-30 м/с.
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Бизнес, РОССИЯ, Анадырь, Чукотка, МОСКВА, аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, МЧС
Рейс из Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра
Авиарейс из столицы Чукотки Анадыря в Москву отложен из-за сильного ветра
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – ПРАЙМ. Авиарейс из столицы Чукотки Анадыря в Москву отложен с четверга до субботы из-за сильного ветра, сообщает департамент промышленной политики региона.
"Рейс Анадырь — Москва из-за непогоды перенесен с четверга на субботу. В четверг и пятницу в Анадыре ожидается сильный юго-восточный ветер, до 17–25 м/с", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайтах аэропорта "Шереметьево" и аэропорта Анадыря, из столицы Чукотки выполняется совместный рейс авиакомпании "Россия" и "Аэрофлота".
Переправа через Анадырский лиман в Угольные Копи, где расположен аэропорт, в эти дни может быть приостановлена. В субботу переправа будет работать по расписанию буднего дня.
Как сообщает региональный главк МЧС РФ, днем 8 октября местами на побережье Берингова моря ожидаются порывы ветра с усилениями до 30 м/с, в Анадыре - 25-30 м/с.