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Reuters: хуситы заявили об атаке аэропорта и авиабазы в Саудовской Аравии

Reuters: хуситы заявили об атаке аэропорта и авиабазы в Саудовской Аравии - 07.10.2026, ПРАЙМ

Reuters: хуситы заявили об атаке аэропорта и авиабазы в Саудовской Аравии

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке аэропорта Абха и авиабазы в городе Хамис-Мушаит в... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:06+0300

2026-10-07T10:06+0300

2026-10-07T10:06+0300

саудовская аравия

йемен

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке аэропорта Абха и авиабазы в городе Хамис-Мушаит в Саудовской Аравии, передает агентство Рейтер. "Йеменские хуситы заявили, что они атаковали аэропорт Абха баллистическими ракетами и дронами.... они атаковали авиабазу в Хамис-Мушаит в Саудовской Аравии баллистическими ракетами и дронами", - говорится в сообщении агентства.

саудовская аравия

йемен

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саудовская аравия, йемен