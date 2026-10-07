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Reuters: хуситы заявили об атаке аэропорта и авиабазы в Саудовской Аравии
Reuters: хуситы заявили об атаке аэропорта и авиабазы в Саудовской Аравии - 07.10.2026, ПРАЙМ
Reuters: хуситы заявили об атаке аэропорта и авиабазы в Саудовской Аравии
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке аэропорта Абха и авиабазы в городе Хамис-Мушаит в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:06+0300
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саудовская аравия
йемен
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке аэропорта Абха и авиабазы в городе Хамис-Мушаит в Саудовской Аравии, передает агентство Рейтер. "Йеменские хуситы заявили, что они атаковали аэропорт Абха баллистическими ракетами и дронами.... они атаковали авиабазу в Хамис-Мушаит в Саудовской Аравии баллистическими ракетами и дронами", - говорится в сообщении агентства.
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саудовская аравия, йемен
Reuters: хуситы заявили об атаке аэропорта и авиабазы в Саудовской Аравии
Reuters: хуситы заявили, что атаковали аэропорт Абха и авиабазу в Саудовской Аравии