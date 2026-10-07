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Золотые резервы Китая выросли за сентябрь до 77,47 миллиона унций

Золотые резервы Китая выросли за сентябрь до 77,47 миллиона унций - 07.10.2026, ПРАЙМ

Золотые резервы Китая выросли за сентябрь до 77,47 миллиона унций

Золотые резервы Китая увеличились за сентябрь до 77,47 миллиона тройских унций (приблизительно 2 732 тонны), показатель растет двадцать третий месяц подряд,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T09:38+0300

2026-10-07T09:38+0300

2026-10-07T10:52+0300

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ПЕКИН, 7 окт – ПРАЙМ. Золотые резервы Китая увеличились за сентябрь до 77,47 миллиона тройских унций (приблизительно 2 732 тонны), показатель растет двадцать третий месяц подряд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (ЦБ). Согласно опубликованным данным, золотые запасы Китая на конец сентября выросли на 740 тысяч унций (около 2,6 тонны) в сравнении с показателем конца августа в 76,73 миллиона тонн унций. Таким образом, центробанк Китая наращивает золотые резервы уже 23 месяца подряд. Ранее Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) сообщил, что мировые центральные банки продолжили наращивать золотые резервы в августе, а крупнейшим покупателем драгметалла среди регуляторов стал ЦБ Китая.

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