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Международные резервы РФ на начало октября снизились на 4,85%
Международные резервы РФ на начало октября снизились на 4,85% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Международные резервы РФ на начало октября снизились на 4,85%
Международные резервы РФ на начало дня 1 октября составили 731,76 миллиарда долларов против 769,022 миллиарда долларов на 1 сентября, сообщил Банк России. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:10+0300
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финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Международные резервы РФ на начало дня 1 октября составили 731,76 миллиарда долларов против 769,022 миллиарда долларов на 1 сентября, сообщил Банк России. За сентябрь резервы таким образом уменьшились на 37,262 миллиона долларов, или на 4,85%.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Международные резервы РФ на начало октября снизились на 4,85%
Международные резервы России на начало октября составили 731,76 миллиарда долларов