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Международные резервы Украины в сентябре снизились на 3,2% - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Международные резервы Украины в сентябре снизились на 3,2%
Международные резервы Украины в сентябре снизились на 3,2% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Международные резервы Украины в сентябре снизились на 3,2%
Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2% составив 47,101 миллиарда долларов, сообщил национальный банк страны. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:38+0300
2026-10-07T16:47+0300
финансы
мировая экономика
украина
сша
запад
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2% составив 47,101 миллиарда долларов, сообщил национальный банк страны. "Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 года по предварительным данным составили 47 101,8 миллиона долларов США. В сентябре они снизились на 3,2%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте национального банка Украины. Как сообщается, снижение международных резервов связано с валютными интервенциями украинского нацбанка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. По информации регулятора, эти операции превысили поступления от иностранных доноров Украины. По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10,15 триллиона гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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192
40
192
40
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финансы, мировая экономика, украина, сша, запад
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, США, ЗАПАД
16:38 07.10.2026 (обновлено: 16:47 07.10.2026)
 
Международные резервы Украины в сентябре снизились на 3,2%

Нацбанк Украины: международные резервы в сентябре снизились на 3,2%, до $47,101 млрд

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2% составив 47,101 миллиарда долларов, сообщил национальный банк страны.
"Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 года по предварительным данным составили 47 101,8 миллиона долларов США. В сентябре они снизились на 3,2%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте национального банка Украины.
Как сообщается, снижение международных резервов связано с валютными интервенциями украинского нацбанка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. По информации регулятора, эти операции превысили поступления от иностранных доноров Украины.
По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10,15 триллиона гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАСШАЗАПАД
 
 
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