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Международные резервы Украины в сентябре снизились на 3,2%

Международные резервы Украины в сентябре снизились на 3,2% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Международные резервы Украины в сентябре снизились на 3,2%

Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2% составив 47,101 миллиарда долларов, сообщил национальный банк страны. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:38+0300

2026-10-07T16:38+0300

2026-10-07T16:47+0300

финансы

мировая экономика

украина

сша

запад

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2% составив 47,101 миллиарда долларов, сообщил национальный банк страны. "Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 года по предварительным данным составили 47 101,8 миллиона долларов США. В сентябре они снизились на 3,2%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте национального банка Украины. Как сообщается, снижение международных резервов связано с валютными интервенциями украинского нацбанка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. По информации регулятора, эти операции превысили поступления от иностранных доноров Украины. По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10,15 триллиона гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

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финансы, мировая экономика, украина, сша, запад