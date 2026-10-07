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РГО и курорт "Золотые пески России" подписали соглашение о сотрудничестве
РГО и курорт "Золотые пески России" подписали соглашение о сотрудничестве - 07.10.2026, ПРАЙМ
РГО и курорт "Золотые пески России" подписали соглашение о сотрудничестве
Русское географическое общество (РГО) и федеральный круглогодичный курорт "Золотые пески России" подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:21+0300
2026-10-07T14:21+0300
2026-10-07T14:21+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Русское географическое общество (РГО) и федеральный круглогодичный курорт "Золотые пески России" подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Федеральный проект "Золотые пески России" реализуется в Крыму по поручению президента России в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство".
Соглашение о сотрудничестве подписали первый вице-президент РГО Артем Манукян и генеральный директор курорта "Золотые пески России" Вадим Волченко. Документ предусматривает сохранение исторической памяти и природного разнообразия Крыма, а также развитие туристической инфраструктуры и просветительской работы с гостями региона. Предусмотрена также взаимная помощь в подборе лекторов и экспертов для реализации научных, культурно-образовательных мероприятий, проведения выставок, конференций, семинаров, мастер-классов и конкурсов.
Манукян отметил, что одной из приоритетных задач РГО является содействие в развитии внутреннего туризма на территории России.
"Уже сейчас между нами достигнута договоренность о совместной информационно-просветительской деятельности, продвижении туристических маршрутов, в том числе и спелеологических. И особое значение для нас здесь приобретает сотрудничество в разработке концепции музейного комплекса, посвященного Евпаторийскому десанту, а также проведение совместных научных, образовательных и культурных мероприятий, что станет основой для долгосрочных и содержательных проектов, способствующих развитию Крыма как одного из важнейших туристических и культурных центров нашей страны", - сказал он.
Волченко в свою очередь поблагодарил руководство РГО за поддержку проекта.
"Здесь нам, безусловно, просто необходима помощь профессионалов, помощь сотрудников и специалистов Русского географического общества. Мы обратились с просьбой об этом и получили всестороннюю поддержку. Это ответственно, это вызывает гордость у нас", - сказал он.
Одним из ключевых направлений совместной работы станет разработка концепции музейного комплекса, посвященного Евпаторийскому десанту. Новый объект планируется создать на территории курорта "Золотые пески России" рядом с памятником морякам-десантникам.
Курорт "Золотые пески России" займет более 230 гектаров побережья между городами Саки и Евпатория. По данным РГО, на территории будет построено 19 отелей категории от 3 до 5 звезд плюс 2 отеля для персонала, а также крыто-открытый аквапарк, парк аттракционов, конгрессно-выставочный центр и другие объекты. Общий номерной фонд составит 9,7 тысячи номеров. Ожидается, что курорт будет принимать от 1 миллиона туристов в год. Объем инвестиций - порядка 143 миллиардов рублей. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
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туризм, бизнес, россия, крым
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ
РГО и курорт "Золотые пески России" подписали соглашение о сотрудничестве
РГО и курорт "Золотые пески России" подписали соглашение о сотрудничестве
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Русское географическое общество (РГО) и федеральный круглогодичный курорт "Золотые пески России" подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Федеральный проект "Золотые пески России" реализуется в Крыму по поручению президента России в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство".
Соглашение о сотрудничестве подписали первый вице-президент РГО Артем Манукян и генеральный директор курорта "Золотые пески России" Вадим Волченко. Документ предусматривает сохранение исторической памяти и природного разнообразия Крыма, а также развитие туристической инфраструктуры и просветительской работы с гостями региона. Предусмотрена также взаимная помощь в подборе лекторов и экспертов для реализации научных, культурно-образовательных мероприятий, проведения выставок, конференций, семинаров, мастер-классов и конкурсов.
Манукян отметил, что одной из приоритетных задач РГО является содействие в развитии внутреннего туризма на территории России.
"Уже сейчас между нами достигнута договоренность о совместной информационно-просветительской деятельности, продвижении туристических маршрутов, в том числе и спелеологических. И особое значение для нас здесь приобретает сотрудничество в разработке концепции музейного комплекса, посвященного Евпаторийскому десанту, а также проведение совместных научных, образовательных и культурных мероприятий, что станет основой для долгосрочных и содержательных проектов, способствующих развитию Крыма как одного из важнейших туристических и культурных центров нашей страны", - сказал он.
Волченко в свою очередь поблагодарил руководство РГО за поддержку проекта.
"Здесь нам, безусловно, просто необходима помощь профессионалов, помощь сотрудников и специалистов Русского географического общества. Мы обратились с просьбой об этом и получили всестороннюю поддержку. Это ответственно, это вызывает гордость у нас", - сказал он.
Одним из ключевых направлений совместной работы станет разработка концепции музейного комплекса, посвященного Евпаторийскому десанту. Новый объект планируется создать на территории курорта "Золотые пески России" рядом с памятником морякам-десантникам.
Курорт "Золотые пески России" займет более 230 гектаров побережья между городами Саки и Евпатория. По данным РГО, на территории будет построено 19 отелей категории от 3 до 5 звезд плюс 2 отеля для персонала, а также крыто-открытый аквапарк, парк аттракционов, конгрессно-выставочный центр и другие объекты. Общий номерной фонд составит 9,7 тысячи номеров. Ожидается, что курорт будет принимать от 1 миллиона туристов в год. Объем инвестиций - порядка 143 миллиардов рублей. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.