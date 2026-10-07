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Россия и Армения усовершенствуют ключевые системы Армянской АЭС - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Армения усовершенствуют ключевые системы Армянской АЭС
Россия и Армения усовершенствуют ключевые системы Армянской АЭС - 07.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Армения усовершенствуют ключевые системы Армянской АЭС
Специалисты России и Армении запланировали на 2027 год комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС для ее дальнейшей эффективной работы... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:56+0300
2026-10-07T12:56+0300
технологии
армения
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Специалисты России и Армении запланировали на 2027 год комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС для ее дальнейшей эффективной работы вплоть до 2036 года, заявил генеральный директор АО "Росатом Сервис" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Сальков. "Росатомом" выполнен значительный объем работ по повышению безопасности и надежности Армянской АЭС, включая подтверждение безопасной эксплуатации ее реактора до 2031 года, сообщил Сальков, его слова приведены в сообщении компании. "На предстоящий год уже запланирован комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС - в целях ее дальнейшей эффективной работы, вплоть до 2036 года", - сказал он .
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технологии, армения, росатом
Технологии, АРМЕНИЯ, Росатом
12:56 07.10.2026
 
Россия и Армения усовершенствуют ключевые системы Армянской АЭС

"Росатом Сервис": на 2027 год планируется усовершенствование ключевых систем Армянской АЭС

© РИА Новости . Р. Мангасарян | Перейти в медиабанкАрмянская АЭС вблизи города Мецамор
Армянская АЭС вблизи города Мецамор - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Р. Мангасарян
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Специалисты России и Армении запланировали на 2027 год комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС для ее дальнейшей эффективной работы вплоть до 2036 года, заявил генеральный директор АО "Росатом Сервис" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Сальков.
"Росатомом" выполнен значительный объем работ по повышению безопасности и надежности Армянской АЭС, включая подтверждение безопасной эксплуатации ее реактора до 2031 года, сообщил Сальков, его слова приведены в сообщении компании.
"На предстоящий год уже запланирован комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС - в целях ее дальнейшей эффективной работы, вплоть до 2036 года", - сказал он .
 
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