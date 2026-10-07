https://1prime.ru/20261007/rosatom-874025232.html
Россия и Армения усовершенствуют ключевые системы Армянской АЭС
Россия и Армения усовершенствуют ключевые системы Армянской АЭС - 07.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Армения усовершенствуют ключевые системы Армянской АЭС
Специалисты России и Армении запланировали на 2027 год комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС для ее дальнейшей эффективной работы... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:56+0300
2026-10-07T12:56+0300
2026-10-07T12:56+0300
технологии
армения
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/45/833474528_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_a3aa743b6dfc7da4669de76c67f4779f.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Специалисты России и Армении запланировали на 2027 год комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС для ее дальнейшей эффективной работы вплоть до 2036 года, заявил генеральный директор АО "Росатом Сервис" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Сальков. "Росатомом" выполнен значительный объем работ по повышению безопасности и надежности Армянской АЭС, включая подтверждение безопасной эксплуатации ее реактора до 2031 года, сообщил Сальков, его слова приведены в сообщении компании. "На предстоящий год уже запланирован комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС - в целях ее дальнейшей эффективной работы, вплоть до 2036 года", - сказал он .
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/45/833474528_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_2bb0afb1f5ceecb4a71fd57332bdae02.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, армения, росатом
Технологии, АРМЕНИЯ, Росатом
Россия и Армения усовершенствуют ключевые системы Армянской АЭС
"Росатом Сервис": на 2027 год планируется усовершенствование ключевых систем Армянской АЭС
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Специалисты России и Армении запланировали на 2027 год комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС для ее дальнейшей эффективной работы вплоть до 2036 года, заявил генеральный директор АО "Росатом Сервис" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Сальков.
"Росатомом
" выполнен значительный объем работ по повышению безопасности и надежности Армянской АЭС, включая подтверждение безопасной эксплуатации ее реактора до 2031 года, сообщил Сальков, его слова приведены в сообщении компании.
"На предстоящий год уже запланирован комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС - в целях ее дальнейшей эффективной работы, вплоть до 2036 года", - сказал он .