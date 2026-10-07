https://1prime.ru/20261007/rosatom-874025232.html

Россия и Армения усовершенствуют ключевые системы Армянской АЭС

Россия и Армения усовершенствуют ключевые системы Армянской АЭС - 07.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Армения усовершенствуют ключевые системы Армянской АЭС

Специалисты России и Армении запланировали на 2027 год комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС для ее дальнейшей эффективной работы... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:56+0300

2026-10-07T12:56+0300

2026-10-07T12:56+0300

технологии

армения

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/83347/45/833474528_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_a3aa743b6dfc7da4669de76c67f4779f.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Специалисты России и Армении запланировали на 2027 год комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС для ее дальнейшей эффективной работы вплоть до 2036 года, заявил генеральный директор АО "Росатом Сервис" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Сальков. "Росатомом" выполнен значительный объем работ по повышению безопасности и надежности Армянской АЭС, включая подтверждение безопасной эксплуатации ее реактора до 2031 года, сообщил Сальков, его слова приведены в сообщении компании. "На предстоящий год уже запланирован комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС - в целях ее дальнейшей эффективной работы, вплоть до 2036 года", - сказал он .

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, армения, росатом