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Росавиация выдала 10 свидетельств о годности комплектующих SJ-100 - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Росавиация выдала 10 свидетельств о годности комплектующих SJ-100
Росавиация выдала 10 свидетельств о годности комплектующих SJ-100 - 07.10.2026, ПРАЙМ
Росавиация выдала 10 свидетельств о годности комплектующих SJ-100
Росавиация выдала 10 свидетельств о годности ключевых элементов управления импортозамещенным "Суперджетом", сообщил Минтранс РФ. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:41+0300
2026-10-07T13:45+0300
промышленность
технологии
россия
росавиация
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Росавиация выдала 10 свидетельств о годности ключевых элементов управления импортозамещенным "Суперджетом", сообщил Минтранс РФ. "Еще 10 комплектующих для "Суперджета-100" подтвердили свою годность. Подведомственная Минтрансу Росавиация выдала свидетельства на ключевые элементы системы управления самолетом. Среди них – сервоприводы руля высоты, руля направления, элеронов и интерцепторов, а также боковая ручка управления самолетом и блок рычагов управления двигателями", - говорится в сообщении. Все комплектующие были разработаны российскими предприятиями в рамках программы импортозамещения "Суперджета-100". При создании комплексной системы управления отечественные специалисты прошли весь цикл с нуля – от проектирования и изготовления прототипов до испытаний и сертификации, отметили в Минтрансе. "Выданные Росавиацией свидетельства подтверждают соответствие изделий установленным требованиям безопасности", - добавили в министерстве.
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промышленность, технологии, россия, росавиация
Промышленность, Технологии, РОССИЯ, Росавиация
13:41 07.10.2026 (обновлено: 13:45 07.10.2026)
 
Росавиация выдала 10 свидетельств о годности комплектующих SJ-100

Росавиация выдала 10 свидетельств о годности ключевых элементов управления "Суперджетом"

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Росавиация выдала 10 свидетельств о годности ключевых элементов управления импортозамещенным "Суперджетом", сообщил Минтранс РФ.
"Еще 10 комплектующих для "Суперджета-100" подтвердили свою годность. Подведомственная Минтрансу Росавиация выдала свидетельства на ключевые элементы системы управления самолетом. Среди них – сервоприводы руля высоты, руля направления, элеронов и интерцепторов, а также боковая ручка управления самолетом и блок рычагов управления двигателями", - говорится в сообщении.
Все комплектующие были разработаны российскими предприятиями в рамках программы импортозамещения "Суперджета-100". При создании комплексной системы управления отечественные специалисты прошли весь цикл с нуля – от проектирования и изготовления прототипов до испытаний и сертификации, отметили в Минтрансе.
"Выданные Росавиацией свидетельства подтверждают соответствие изделий установленным требованиям безопасности", - добавили в министерстве.
 
ПромышленностьТехнологииРОССИЯРосавиация
 
 
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