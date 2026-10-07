https://1prime.ru/20261007/rosaviatsija-874027886.html

Росавиация выдала 10 свидетельств о годности комплектующих SJ-100

Росавиация выдала 10 свидетельств о годности комплектующих SJ-100 - 07.10.2026, ПРАЙМ

Росавиация выдала 10 свидетельств о годности комплектующих SJ-100

Росавиация выдала 10 свидетельств о годности ключевых элементов управления импортозамещенным "Суперджетом", сообщил Минтранс РФ. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:41+0300

2026-10-07T13:41+0300

2026-10-07T13:45+0300

промышленность

технологии

россия

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874027886.jpg?1791369926

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Росавиация выдала 10 свидетельств о годности ключевых элементов управления импортозамещенным "Суперджетом", сообщил Минтранс РФ. "Еще 10 комплектующих для "Суперджета-100" подтвердили свою годность. Подведомственная Минтрансу Росавиация выдала свидетельства на ключевые элементы системы управления самолетом. Среди них – сервоприводы руля высоты, руля направления, элеронов и интерцепторов, а также боковая ручка управления самолетом и блок рычагов управления двигателями", - говорится в сообщении. Все комплектующие были разработаны российскими предприятиями в рамках программы импортозамещения "Суперджета-100". При создании комплексной системы управления отечественные специалисты прошли весь цикл с нуля – от проектирования и изготовления прототипов до испытаний и сертификации, отметили в Минтрансе. "Выданные Росавиацией свидетельства подтверждают соответствие изделий установленным требованиям безопасности", - добавили в министерстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, технологии, россия, росавиация