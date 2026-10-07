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Росавиация обсудила с послом Ливана возобновление прямых авиарейсов
Росавиация обсудила с послом Ливана возобновление прямых авиарейсов - 07.10.2026, ПРАЙМ
Росавиация обсудила с послом Ливана возобновление прямых авиарейсов
Главы Росавиации Дмитрий Ядров обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Ливана в России Баширом Шауки Салехом Аззамом возобновление прямых авиарейсов между... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:54+0300
2026-10-07T17:54+0300
2026-10-07T18:01+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Главы Росавиации Дмитрий Ядров обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Ливана в России Баширом Шауки Салехом Аззамом возобновление прямых авиарейсов между странами в связи с заинтересованностью российских авиакомпаний в полетах в Бейрут, сообщило российское ведомство. "Дмитрий Ядров провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ливанской Республики в Российской Федерации Баширом Шауки Салехом Аззамом. Стороны обсудили вопросы, связанные с возобновлением прямых рейсов между двумя странами и заинтересованностью российских авиаперевозчиков в открытии прямых рейсов в Бейрут", - говорится в сообщении. Визит посла Ливана демонстрирует искреннее стремление содействовать развитию воздушного сообщения между Россией и Ливаном, отметил Ядров в приветственном слове к послу.
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Бизнес, РОССИЯ, Мировая экономика, ЛИВАН, Росавиация
Росавиация обсудила с послом Ливана возобновление прямых авиарейсов
Глава Росавиации и посол Ливана обсудили возобновление прямых авиарейсов между странами
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Главы Росавиации Дмитрий Ядров обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Ливана в России Баширом Шауки Салехом Аззамом возобновление прямых авиарейсов между странами в связи с заинтересованностью российских авиакомпаний в полетах в Бейрут, сообщило российское ведомство.
"Дмитрий Ядров провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ливанской Республики в Российской Федерации Баширом Шауки Салехом Аззамом. Стороны обсудили вопросы, связанные с возобновлением прямых рейсов между двумя странами и заинтересованностью российских авиаперевозчиков в открытии прямых рейсов в Бейрут", - говорится в сообщении.
Визит посла Ливана демонстрирует искреннее стремление содействовать развитию воздушного сообщения между Россией и Ливаном, отметил Ядров в приветственном слове к послу.