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Росавиация обсудила с послом Ливана возобновление прямых авиарейсов - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Росавиация обсудила с послом Ливана возобновление прямых авиарейсов
Росавиация обсудила с послом Ливана возобновление прямых авиарейсов - 07.10.2026, ПРАЙМ
Росавиация обсудила с послом Ливана возобновление прямых авиарейсов
Главы Росавиации Дмитрий Ядров обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Ливана в России Баширом Шауки Салехом Аззамом возобновление прямых авиарейсов между... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:54+0300
2026-10-07T18:01+0300
бизнес
россия
мировая экономика
ливан
росавиация
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Главы Росавиации Дмитрий Ядров обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Ливана в России Баширом Шауки Салехом Аззамом возобновление прямых авиарейсов между странами в связи с заинтересованностью российских авиакомпаний в полетах в Бейрут, сообщило российское ведомство. "Дмитрий Ядров провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ливанской Республики в Российской Федерации Баширом Шауки Салехом Аззамом. Стороны обсудили вопросы, связанные с возобновлением прямых рейсов между двумя странами и заинтересованностью российских авиаперевозчиков в открытии прямых рейсов в Бейрут", - говорится в сообщении. Визит посла Ливана демонстрирует искреннее стремление содействовать развитию воздушного сообщения между Россией и Ливаном, отметил Ядров в приветственном слове к послу.
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бизнес, россия, мировая экономика, ливан, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Мировая экономика, ЛИВАН, Росавиация
17:54 07.10.2026 (обновлено: 18:01 07.10.2026)
 
Росавиация обсудила с послом Ливана возобновление прямых авиарейсов

Глава Росавиации и посол Ливана обсудили возобновление прямых авиарейсов между странами

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Главы Росавиации Дмитрий Ядров обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Ливана в России Баширом Шауки Салехом Аззамом возобновление прямых авиарейсов между странами в связи с заинтересованностью российских авиакомпаний в полетах в Бейрут, сообщило российское ведомство.
"Дмитрий Ядров провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ливанской Республики в Российской Федерации Баширом Шауки Салехом Аззамом. Стороны обсудили вопросы, связанные с возобновлением прямых рейсов между двумя странами и заинтересованностью российских авиаперевозчиков в открытии прямых рейсов в Бейрут", - говорится в сообщении.
Визит посла Ливана демонстрирует искреннее стремление содействовать развитию воздушного сообщения между Россией и Ливаном, отметил Ядров в приветственном слове к послу.
 
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