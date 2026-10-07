https://1prime.ru/20261007/rosnedra-874015857.html

Роснедра поздравили Путина с днем рождения

Роснедра поздравили Путина с днем рождения - 07.10.2026, ПРАЙМ

Роснедра поздравили Путина с днем рождения

Роснедра присоединились к поздравлениям в адрес президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба ведомства. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:21+0300

2026-10-07T10:21+0300

2026-10-07T10:21+0300

россия

общество

хабаровский край

владимир путин

роснедра

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Роснедра присоединились к поздравлениям в адрес президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба ведомства. Путин отмечает день рождения в среду, 7 октября. Главе государства исполнилось 74 года. "Роснедра присоединяются к самым теплым и самым искренним поздравлениям в адрес нашего Президента с днем рождения!.. Владимир Владимирович, с праздником! Сил Вам, здоровья и долгих лет жизни!" - сказано в сообщении. В ведомстве привели пожелания геологов из полевого отряда №11, трудящихся на просторах сурового Хабаровского края, на Каменушинской площади, которые отметили, что именно благодаря поддержке президента отрасль развивается и может обеспечивать экономику России всем необходимым.

хабаровский край

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россия, общество , хабаровский край, владимир путин, роснедра