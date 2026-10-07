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Прирост запасов золота в России ежегодно составляет около 700-800 тонн

Прирост запасов золота в России ежегодно составляет около 700-800 тонн - 07.10.2026, ПРАЙМ

Прирост запасов золота в России ежегодно составляет около 700-800 тонн

Прирост запасов золота в России ежегодно составляет около 700-800 тонн, в 2025 году он достиг 712 тонн, заявил руководитель Роснедр Олег Казанов в ходе форума... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:42+0300

2026-10-07T12:42+0300

2026-10-07T12:42+0300

россия

промышленность

роснедра

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Прирост запасов золота в России ежегодно составляет около 700-800 тонн, в 2025 году он достиг 712 тонн, заявил руководитель Роснедр Олег Казанов в ходе форума "Майнекс Россия 2026". "Наши обычные цифры прироста запасов… - это 700-800 тонн в год. По уточненным данным, в 2025 году мы поставили 712 тонн золота", - сказал он.

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россия, промышленность, роснедра