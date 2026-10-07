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Прирост запасов золота в России ежегодно составляет около 700-800 тонн
Прирост запасов золота в России ежегодно составляет около 700-800 тонн - 07.10.2026, ПРАЙМ
Прирост запасов золота в России ежегодно составляет около 700-800 тонн
Прирост запасов золота в России ежегодно составляет около 700-800 тонн, в 2025 году он достиг 712 тонн, заявил руководитель Роснедр Олег Казанов в ходе форума... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:42+0300
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2026-10-07T12:42+0300
россия
промышленность
роснедра
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Прирост запасов золота в России ежегодно составляет около 700-800 тонн, в 2025 году он достиг 712 тонн, заявил руководитель Роснедр Олег Казанов в ходе форума "Майнекс Россия 2026". "Наши обычные цифры прироста запасов… - это 700-800 тонн в год. По уточненным данным, в 2025 году мы поставили 712 тонн золота", - сказал он.
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россия, промышленность, роснедра
РОССИЯ, Промышленность, Роснедра
Прирост запасов золота в России ежегодно составляет около 700-800 тонн
Глава Роснедр Казанов: прирост запасов золота в России в 2025 году достиг 712 тонн
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Прирост запасов золота в России ежегодно составляет около 700-800 тонн, в 2025 году он достиг 712 тонн, заявил руководитель Роснедр Олег Казанов в ходе форума "Майнекс Россия 2026".
"Наши обычные цифры прироста запасов… - это 700-800 тонн в год. По уточненным данным, в 2025 году мы поставили 712 тонн золота", - сказал он.