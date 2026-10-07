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Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем в 2025 году

Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем в 2025 году - 07.10.2026, ПРАЙМ

Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем в 2025 году

Россия по итогам 2025 года вышла на полную самообеспеченность картофелем, при этом в Брянской и Астраханской областях она была выше 200%, следует из данных... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T00:46+0300

2026-10-07T00:46+0300

2026-10-07T00:46+0300

россия

общество

астраханская область

ингушетия

лнр

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года вышла на полную самообеспеченность картофелем, при этом в Брянской и Астраханской областях она была выше 200%, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Самообеспеченность России картофелем в 2024 году находилась на уровне 92%, по итогам прошлого года - 100,3%. Таким образом, рост составил 8,3 процентного пункта. Последний раз самообеспеченность России картофелем была выше 100% в 2023 году (101%), до этого - в 2015 году (102,1%). Максимальное значение за последние 25 лет было зафиксировано в 2011 году на уровне 110,6%. Согласно данным статистики, уровень самообеспечения картофелем в 2025 году превысил 100% в 32 регионах страны. При этом в Брянской и Астраханской областях он был выше 200%. В то же время наибольший прирост отмечен в Ингушетии, Сахалинской, Орловской, Тамбовской и Брянской областях. Данные не учитывают информацию по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

астраханская область

ингушетия

лнр

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россия, общество , астраханская область, ингушетия, лнр