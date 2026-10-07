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Россия занимает третье место в мире по запасам титана

Россия занимает третье место в мире по запасам титана - 07.10.2026, ПРАЙМ

Россия занимает третье место в мире по запасам титана

Россия занимает третье место в мире по запасам титана, которые оцениваются почти в 600 миллионов тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T01:37+0300

2026-10-07T01:37+0300

2026-10-07T01:37+0300

россия

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россия занимает третье место в мире по запасам титана, которые оцениваются почти в 600 миллионов тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. "Что касается титана, Россия обладает одной из крупнейших минерально-сырьевых баз этого полезного ископаемого в мире - ее балансовые запасы оцениваются в 597 миллионов тонн. Это третье место в мире после Китая и Австралии", - рассказали там. Российские компании ожидают прирост балансовых запасов титана в размере 165 тысяч тонн по итогам геологоразведки в 2026 году. Кроме того, частные инвестиции на поиск данного металла в текущем году запланированы в 344,1 миллиона рублей.

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россия, китай, минприроды