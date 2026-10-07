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В России изменятся условия сдачи экзамена на водительские права - 07.10.2026, ПРАЙМ
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В России изменятся условия сдачи экзамена на водительские права
В России изменятся условия сдачи экзамена на водительские права - 07.10.2026, ПРАЙМ
В России изменятся условия сдачи экзамена на водительские права
Условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменятся с 1 марта 2027 года, кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T02:40+0300
2026-10-07T02:40+0300
общество
бизнес
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменятся с 1 марта 2027 года, кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов. Он отметил, что часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая 2026 года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического. "Уже запрещено использовать средства фото-, аудиосвязи, электронно-вычислительной техники. Вот этот запрет действует, а фотофиксация кандидата будет действовать только с 1 марта 2027 года", - сказал Холодов. По словам эксперта, автоматизированная система должна будет фотографировать кандидатов во время экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации - вести запись в реальном времени. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа, при этом в кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Он уточнил, что с 1 марта также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения.
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общество , бизнес
Общество , Бизнес
02:40 07.10.2026
 
В России изменятся условия сдачи экзамена на водительские права

Эксперт Холодов: условия сдачи теоретического экзамена на права изменятся с 1 марта

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменятся с 1 марта 2027 года, кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.
Он отметил, что часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая 2026 года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического.
"Уже запрещено использовать средства фото-, аудиосвязи, электронно-вычислительной техники. Вот этот запрет действует, а фотофиксация кандидата будет действовать только с 1 марта 2027 года", - сказал Холодов.
По словам эксперта, автоматизированная система должна будет фотографировать кандидатов во время экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации - вести запись в реальном времени. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа, при этом в кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов.
Он уточнил, что с 1 марта также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения.
 
ОбществоБизнес
 
 
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