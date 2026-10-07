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Пользователи "Ситидрайва" в России летом тратили на поездку 78 минут

Пользователи "Ситидрайва" в России летом тратили на поездку 78 минут - 07.10.2026, ПРАЙМ

Пользователи "Ситидрайва" в России летом тратили на поездку 78 минут

Пользователи каршеринга "Ситидрайв" в России минувшим летом в среднем тратили на поездку 78 минут, что на 15% больше, чем год назад, рассказали РИА Новости в... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T09:26+0300

2026-10-07T09:26+0300

2026-10-07T10:50+0300

бизнес

санкт-петербург

москва

сочи

ситидрайв

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Пользователи каршеринга "Ситидрайв" в России минувшим летом в среднем тратили на поездку 78 минут, что на 15% больше, чем год назад, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Среднее время одной поездки по всем городам присутствия увеличилось на 15% и составило 78 минут", - говорится в отчете компании по итогам июня-сентября 2026 года. Всего за этот период пользователи совершили почти 7 миллионов поездок, проехав в общей сложности 219 миллионов километров. В региональном разрезе самый заметный рост числа поездок зафиксирован в Санкт-Петербурге - на 15% в годовом выражении. В Москве этот показатель сохранился на прошлогоднем уровне, но среднее время аренды выросло на 10%. При этом больше всего времени проводили в машинах пользователи в южных городах. Самым востребованным тарифом остался поминутный: его выбирали 71% водителей в Петербурге, 72% в Москве, 69% в Краснодаре, 73% в Сочи, 70% в Екатеринбурге и 74% в Нижнем Новгороде. Самыми популярными автомобилями стали модели комфорт-класса: Coolray (BelGee), Changan CS35 PLUS, Nissan Qashqai, Haval Jolion Elite, Haval H3 и Chery Tiggo 7 Pro. Также за лето зафиксировано несколько особенно продолжительных поездок - в Санкт-Петербурге самый длинный маршрут занял 168 часов, в Москве - 167 часов, а в Сочи самая длинная поездка продлилась 163 часа. "Цифры показывают, что пользователи стали чаще выбирать каршеринг и проводить в поездках больше времени. Это связано как с оптимизацией услуг и доступностью автомобилей, так и... с предоставлением бесплатной парковки", - отметил PR-директор "Ситидрайва" Василий Мельников.

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бизнес, санкт-петербург, москва, сочи, ситидрайв