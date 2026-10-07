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Продажи электромобилей и гибридов в России в 2026 году вырастут в два раза - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи электромобилей и гибридов в России в 2026 году вырастут в два раза
Продажи электромобилей и гибридов в России в 2026 году вырастут в два раза - 07.10.2026, ПРАЙМ
Продажи электромобилей и гибридов в России в 2026 году вырастут в два раза
Продажи электромобилей и гибридов в России по итогам 2026 года вырастут в два раза и превысят 100 тысяч единиц, прогнозирует директор агентства "Автостат"... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:03+0300
2026-10-07T10:47+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Продажи электромобилей и гибридов в России по итогам 2026 года вырастут в два раза и превысят 100 тысяч единиц, прогнозирует директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В целом по году в России будет продано более 100 тысяч электрокаров и подключаемых гибридов. По отношению к прошлому году сегмент EV вырастет в два раза", - написал он в своем Telegram-канале. Он напомнил, что за 9 месяцев текущего года на учет в стране встало 11,4 тысячи чистых электромобилей и 58,7 тысячи подключаемых гибридов. При этом продажи электрокаров выросли на 42%, а подключаемых гибридов в 2,5 раза. Кроме того, реализация в этих сегментах за последние три месяца сопоставима с объемом продаж всего первого полугодия, добавил аналитик. По мнению участников рынка, высказанных накануне на форуме CarX-2026, водитель, пересевший на электромобиль или гибрид, обратно на бензиновый автомобиль уже не вернется. Такой тезис подкрепляется результатами опросов, согласно которым 88% владельцев электрокаров говорят, что следующим автомобилем у них будет снова электрический. "Доля чистых электромобилей за 9 месяцев текущего года на российском рынке составила 1,2% рынка, а подключаемых гибридов 6,1%. В последний месяц эти показатели 2,6% и 8,2% соответственно", - заключил Целиков.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
10:03 07.10.2026 (обновлено: 10:47 07.10.2026)
 
Продажи электромобилей и гибридов в России в 2026 году вырастут в два раза

"Автостат": продажи электромобилей и гибридов в России в 2026 году вырастут в два раза

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Продажи электромобилей и гибридов в России по итогам 2026 года вырастут в два раза и превысят 100 тысяч единиц, прогнозирует директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В целом по году в России будет продано более 100 тысяч электрокаров и подключаемых гибридов. По отношению к прошлому году сегмент EV вырастет в два раза", - написал он в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что за 9 месяцев текущего года на учет в стране встало 11,4 тысячи чистых электромобилей и 58,7 тысячи подключаемых гибридов. При этом продажи электрокаров выросли на 42%, а подключаемых гибридов в 2,5 раза.
Кроме того, реализация в этих сегментах за последние три месяца сопоставима с объемом продаж всего первого полугодия, добавил аналитик.
По мнению участников рынка, высказанных накануне на форуме CarX-2026, водитель, пересевший на электромобиль или гибрид, обратно на бензиновый автомобиль уже не вернется. Такой тезис подкрепляется результатами опросов, согласно которым 88% владельцев электрокаров говорят, что следующим автомобилем у них будет снова электрический.
"Доля чистых электромобилей за 9 месяцев текущего года на российском рынке составила 1,2% рынка, а подключаемых гибридов 6,1%. В последний месяц эти показатели 2,6% и 8,2% соответственно", - заключил Целиков.
 
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