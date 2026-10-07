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В России создадут единую цифровую платформу по биоданным - 07.10.2026, ПРАЙМ
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В России создадут единую цифровую платформу по биоданным
В России создадут единую цифровую платформу по биоданным - 07.10.2026, ПРАЙМ
В России создадут единую цифровую платформу по биоданным
В России планируется создать единую цифровую платформу, где будут собраны и систематизированы биологические данные, следует из стратегии развития биоэкономики в | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:43+0300
2026-10-07T11:43+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В России планируется создать единую цифровую платформу, где будут собраны и систематизированы биологические данные, следует из стратегии развития биоэкономики в России, с которой ознакомилось РИА Новости. На этой неделе кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики в России на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года. Ее приоритетами являются укрепление технологической базы, глубокая переработка биоресурсов и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях. "Необходимы… формирование единой цифровой национальной платформы управления биологическими данными", - говорится в документе. Для этого, согласно стратегии, потребуется развить инфраструктуру для биоинформатики и искусственного интеллекта. Также планируется обеспечить сохранность и доступность биологических данных и защитить их от кибератак.
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192
40
192
40
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192
40
технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
11:43 07.10.2026
 
В России создадут единую цифровую платформу по биоданным

В России создадут единую цифровую платформу для сбора и систематизации биоданных

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В России планируется создать единую цифровую платформу, где будут собраны и систематизированы биологические данные, следует из стратегии развития биоэкономики в России, с которой ознакомилось РИА Новости.
На этой неделе кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики в России на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года. Ее приоритетами являются укрепление технологической базы, глубокая переработка биоресурсов и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях.
"Необходимы… формирование единой цифровой национальной платформы управления биологическими данными", - говорится в документе.
Для этого, согласно стратегии, потребуется развить инфраструктуру для биоинформатики и искусственного интеллекта. Также планируется обеспечить сохранность и доступность биологических данных и защитить их от кибератак.
 
ТехнологииРОССИЯ
 
 
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