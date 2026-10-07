https://1prime.ru/20261007/rossija-874020248.html
В России создадут единую цифровую платформу по биоданным
В России создадут единую цифровую платформу по биоданным - 07.10.2026, ПРАЙМ
В России создадут единую цифровую платформу по биоданным
В России планируется создать единую цифровую платформу, где будут собраны и систематизированы биологические данные, следует из стратегии развития биоэкономики в | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:43+0300
2026-10-07T11:43+0300
2026-10-07T11:43+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В России планируется создать единую цифровую платформу, где будут собраны и систематизированы биологические данные, следует из стратегии развития биоэкономики в России, с которой ознакомилось РИА Новости.
На этой неделе кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики в России на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года. Ее приоритетами являются укрепление технологической базы, глубокая переработка биоресурсов и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях.
"Необходимы… формирование единой цифровой национальной платформы управления биологическими данными", - говорится в документе.
Для этого, согласно стратегии, потребуется развить инфраструктуру для биоинформатики и искусственного интеллекта. Также планируется обеспечить сохранность и доступность биологических данных и защитить их от кибератак.
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технологии, россия
В России создадут единую цифровую платформу по биоданным
В России создадут единую цифровую платформу для сбора и систематизации биоданных
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В России планируется создать единую цифровую платформу, где будут собраны и систематизированы биологические данные, следует из стратегии развития биоэкономики в России, с которой ознакомилось РИА Новости.
На этой неделе кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики в России на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года. Ее приоритетами являются укрепление технологической базы, глубокая переработка биоресурсов и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях.
"Необходимы… формирование единой цифровой национальной платформы управления биологическими данными", - говорится в документе.
Для этого, согласно стратегии, потребуется развить инфраструктуру для биоинформатики и искусственного интеллекта. Также планируется обеспечить сохранность и доступность биологических данных и защитить их от кибератак.