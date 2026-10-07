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Россия увеличила экспорт пшеничного глютена в США
Россия увеличила экспорт пшеничного глютена в США - 07.10.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт пшеничного глютена в США
Российский экспорт пшеничного глютена в США в августе текущего года достиг максимальных с лета 2023 года 823,9 тысячи долларов, следует из данных американской... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:47+0300
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сельское хозяйство
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский экспорт пшеничного глютена в США в августе текущего года достиг максимальных с лета 2023 года 823,9 тысячи долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Пшеничный глютен широко используется в пищевой промышленности в качестве источника растительного белка и улучшителя свойств теста. Кроме того, глютен используют при производстве растительных заменителей мяса.
В месячном выражении поставки выросли более чем вдвое, динамика к августу прошлого года была еще более заметной - рост более чем в четыре раза.
Россия в августе была шестой в рейтинге крупнейших поставщиков глютена в США, на нее пришлось более 3% поставок. Ключевым продавцом была Австралия (59%).
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россия, сельское хозяйство, сша, австралия
РОССИЯ, Сельское хозяйство, США, АВСТРАЛИЯ
Россия увеличила экспорт пшеничного глютена в США
Российский экспорт пшеничного глютена в США в августе достиг 823,9 тысячи долларов
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский экспорт пшеничного глютена в США в августе текущего года достиг максимальных с лета 2023 года 823,9 тысячи долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Пшеничный глютен широко используется в пищевой промышленности в качестве источника растительного белка и улучшителя свойств теста. Кроме того, глютен используют при производстве растительных заменителей мяса.
В месячном выражении поставки выросли более чем вдвое, динамика к августу прошлого года была еще более заметной - рост более чем в четыре раза.
Россия в августе была шестой в рейтинге крупнейших поставщиков глютена в США, на нее пришлось более 3% поставок. Ключевым продавцом была Австралия (59%).