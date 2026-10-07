https://1prime.ru/20261007/rossija-874024490.html

Россия увеличила экспорт пшеничного глютена в США

Россия увеличила экспорт пшеничного глютена в США - 07.10.2026, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт пшеничного глютена в США

Российский экспорт пшеничного глютена в США в августе текущего года достиг максимальных с лета 2023 года 823,9 тысячи долларов, следует из данных американской... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:47+0300

2026-10-07T12:47+0300

2026-10-07T12:47+0300

россия

сельское хозяйство

сша

австралия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874024490.jpg?1791366433

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский экспорт пшеничного глютена в США в августе текущего года достиг максимальных с лета 2023 года 823,9 тысячи долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило РИА Новости. Пшеничный глютен широко используется в пищевой промышленности в качестве источника растительного белка и улучшителя свойств теста. Кроме того, глютен используют при производстве растительных заменителей мяса. В месячном выражении поставки выросли более чем вдвое, динамика к августу прошлого года была еще более заметной - рост более чем в четыре раза. Россия в августе была шестой в рейтинге крупнейших поставщиков глютена в США, на нее пришлось более 3% поставок. Ключевым продавцом была Австралия (59%).

сша

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельское хозяйство, сша, австралия