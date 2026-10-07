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"Россия" на три дня перенесла рейс на Чукотку из-за метеоусловий
"Россия" на три дня перенесла рейс на Чукотку из-за метеоусловий - 07.10.2026, ПРАЙМ
"Россия" на три дня перенесла рейс на Чукотку из-за метеоусловий
Авиакомпания "Россия" перенесла рейс Москва-Анадырь-Москва на три дня из-за сложных метеоусловий на Чукотке, сообщил перевозчик. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:03+0300
2026-10-07T15:03+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" перенесла рейс Москва-Анадырь-Москва на три дня из-за сложных метеоусловий на Чукотке, сообщил перевозчик. "В связи с прогнозируемыми сложными метеоусловиями (мощный циклон, ожидаются сильные осадки и штормовые ветра) в Чукотском автономном округе и в целях обеспечения безопасности полетов авиакомпания "Россия" вынужденно переносит время вылета рейсов FV6865/FV6866 по маршруту Москва-Анадырь-Москва, запланированные 7 октября, на 10 октября", - говорится в сообщении. Авиакомпания рекомендует пассажирам внимательно следить за информацией на онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", информационных табло аэропорта и объявлениями по громкой связи, добавляется в сообщении. "Пассажирам задержанных рейсов предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, в том числе всем желающим — размещение в гостинице", - отмечается в пресс-релизе авиакомпании.
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Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Чукотка, авиакомпания Россия, Аэрофлот
"Россия" на три дня перенесла рейс на Чукотку из-за метеоусловий
"Россия" на три дня перенесла рейс Москва — Анадырь — Москва из-за метеоусловий на Чукотке
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" перенесла рейс Москва-Анадырь-Москва на три дня из-за сложных метеоусловий на Чукотке, сообщил перевозчик.
"В связи с прогнозируемыми сложными метеоусловиями (мощный циклон, ожидаются сильные осадки и штормовые ветра) в Чукотском автономном округе и в целях обеспечения безопасности полетов авиакомпания "Россия" вынужденно переносит время вылета рейсов FV6865/FV6866 по маршруту Москва-Анадырь-Москва, запланированные 7 октября, на 10 октября", - говорится в сообщении.
Авиакомпания рекомендует пассажирам внимательно следить за информацией на онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", информационных табло аэропорта и объявлениями по громкой связи, добавляется в сообщении.
"Пассажирам задержанных рейсов предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, в том числе всем желающим — размещение в гостинице", - отмечается в пресс-релизе авиакомпании.