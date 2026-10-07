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В "Русгидро" заявили о полном техсуверенитетом в гидроэнергетике - 07.10.2026, ПРАЙМ
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В "Русгидро" заявили о полном техсуверенитетом в гидроэнергетике
В "Русгидро" заявили о полном техсуверенитетом в гидроэнергетике - 07.10.2026, ПРАЙМ
В "Русгидро" заявили о полном техсуверенитетом в гидроэнергетике
Россия обладает полным технологическим суверенитетом в сфере гидроэнергетики, заявил журналистам член правления, первый заместитель - главный инженер "Русгидро" | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:16+0300
2026-10-07T15:23+0300
россия
кемеровская область
русгидро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - ПРАЙМ. Россия обладает полным технологическим суверенитетом в сфере гидроэнергетики, заявил журналистам член правления, первый заместитель - главный инженер "Русгидро" Сергей Кондратьев в кулуарах Научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии". "В целом, с уверенностью могу сказать, что у нас 100% технологический суверенитет гидроэнергетики Российской Федерации. Мы полностью можем от начала - создания самого створа и формирования плотины - обеспечить и оборудование, и управление с помощью непосредственно российской нашей промышленности", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Минэнерго РФ в начале октября подготовило проект постановления для проведения конкурсов на строительство ГЭС и ГАЭС и заключения договоров предоставления мощности (ДПМ), обеспечивающих возвратность инвестиций. "Русгидро" представило на своем стенде на ВЭФ макет Нижне-Зейской ГЭС. Также компания провела ряд предпроектных работ для Крапивинской ГЭС в Кемеровской области, в том числе оценку воздействия на окружающую среду, говорил в сентябре первый заместитель генерального директора "Русгидро" Роман Бердников. По его словам, это более дешевый проект, чем Нижне-Зейская ГЭС, так как там уже частично построено гидротехническое сооружение. А запуск механизма ДПМ для ГЭС позволил бы достроить станцию. "Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,7 ГВт.
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россия, кемеровская область, русгидро
РОССИЯ, Кемеровская область, Русгидро
15:16 07.10.2026 (обновлено: 15:23 07.10.2026)
 
В "Русгидро" заявили о полном техсуверенитетом в гидроэнергетике

"Русгидро": Россия обладает полным технологическим суверенитетом в сфере гидроэнергетики

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - ПРАЙМ. Россия обладает полным технологическим суверенитетом в сфере гидроэнергетики, заявил журналистам член правления, первый заместитель - главный инженер "Русгидро" Сергей Кондратьев в кулуарах Научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии".
"В целом, с уверенностью могу сказать, что у нас 100% технологический суверенитет гидроэнергетики Российской Федерации. Мы полностью можем от начала - создания самого створа и формирования плотины - обеспечить и оборудование, и управление с помощью непосредственно российской нашей промышленности", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Минэнерго РФ в начале октября подготовило проект постановления для проведения конкурсов на строительство ГЭС и ГАЭС и заключения договоров предоставления мощности (ДПМ), обеспечивающих возвратность инвестиций.
"Русгидро" представило на своем стенде на ВЭФ макет Нижне-Зейской ГЭС. Также компания провела ряд предпроектных работ для Крапивинской ГЭС в Кемеровской области, в том числе оценку воздействия на окружающую среду, говорил в сентябре первый заместитель генерального директора "Русгидро" Роман Бердников. По его словам, это более дешевый проект, чем Нижне-Зейская ГЭС, так как там уже частично построено гидротехническое сооружение. А запуск механизма ДПМ для ГЭС позволил бы достроить станцию.
"Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,7 ГВт.
 
РОССИЯКемеровская областьРусгидро
 
 
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