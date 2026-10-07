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Россия в 2025 году вошла в тройку лидеров среди поставщиков торфа в Китай - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Россия в 2025 году вошла в тройку лидеров среди поставщиков торфа в Китай
Россия в 2025 году вошла в тройку лидеров среди поставщиков торфа в Китай - 07.10.2026, ПРАЙМ
Россия в 2025 году вошла в тройку лидеров среди поставщиков торфа в Китай
Россия вошла в тройку лидеров по импортным поставкам торфа в Китай по итогам прошлого года, экспортировав в страну такой продукции на 22,6 миллиона долларов,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:34+0300
2026-10-07T15:41+0300
сельское хозяйство
россия
китай
русгидро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - ПРАЙМ. Россия вошла в тройку лидеров по импортным поставкам торфа в Китай по итогам прошлого года, экспортировав в страну такой продукции на 22,6 миллиона долларов, следует из презентации гендиректора ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (входит в "Русгидро") Алексея Виноградова. "РФ вошла в топ-3 поставщиков ($22,6 миллиона)", - говорится в материалах, представленных Виноградовым на научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии". В них отмечается, что Китай демонстрирует стремительный рост импорта торфа, что связано с государственными программами повышения плодородия почв, поясняется в презентации. Так в 2023 году Китай закупил у других стран 484 тысяч тонн торфа суммарно на 115,7 миллиона долларов. В 2024 году этот показатель достиг 663 тысяч тонн и 148 миллионов долларов. В 2025 году он еще увеличился - до 782 тысяч тонн и 178 миллионов долларов.
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сельское хозяйство, россия, китай, русгидро
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, Русгидро
15:34 07.10.2026 (обновлено: 15:41 07.10.2026)
 
Россия в 2025 году вошла в тройку лидеров среди поставщиков торфа в Китай

"Русгидро": Россия в 2025 году вошла в тройку лидеров по импортным поставкам торфа в Китай

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - ПРАЙМ. Россия вошла в тройку лидеров по импортным поставкам торфа в Китай по итогам прошлого года, экспортировав в страну такой продукции на 22,6 миллиона долларов, следует из презентации гендиректора ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (входит в "Русгидро") Алексея Виноградова.
"РФ вошла в топ-3 поставщиков ($22,6 миллиона)", - говорится в материалах, представленных Виноградовым на научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии".
В них отмечается, что Китай демонстрирует стремительный рост импорта торфа, что связано с государственными программами повышения плодородия почв, поясняется в презентации.
Так в 2023 году Китай закупил у других стран 484 тысяч тонн торфа суммарно на 115,7 миллиона долларов. В 2024 году этот показатель достиг 663 тысяч тонн и 148 миллионов долларов. В 2025 году он еще увеличился - до 782 тысяч тонн и 178 миллионов долларов.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯКИТАЙРусгидро
 
 
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