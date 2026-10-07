https://1prime.ru/20261007/rossija-874037198.html

Россия в 2026 году нарастила экспорт агротехнологий на 30%

Россия в 2026 году нарастила экспорт агротехнологий на 30% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Россия в 2026 году нарастила экспорт агротехнологий на 30%

Россия по итогам прошлого года нарастила экспорт агротехнологий на 30%, а с начала 2026 года экспорт вырос еще на 15%, сообщила глава Минсельхоза России Оксана... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:55+0300

2026-10-07T15:55+0300

2026-10-07T15:55+0300

россия

сельское хозяйство

оксана лут

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874037198.jpg?1791377759

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года нарастила экспорт агротехнологий на 30%, а с начала 2026 года экспорт вырос еще на 15%, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Здесь по прошлому году рост у нас составил почти 30%. Ну, наверное, у нас такая не очень высокая база - понятно, да, и поэтому мы смогли за прошлый год вырасти на 30%. Но в этом году рост мы продолжаем - порядка 15%. В этом году мы поставили уже продукции, причем это не только химия, но и все остальные направления мы тоже развиваем", - сказала Лут на пленарной сессии выставки "Золотая осень". Министр отметила, что в эту категорию входят химия, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, вакцины и так далее. В июне Минсельхоз России сообщал, что экспорт российских агротехнологий с начала 2026 года достиг 5,9 миллиарда долларов, что на 6% выше аналогичного периода 2025 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельское хозяйство, оксана лут, минсельхоз