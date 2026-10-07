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Россия в 2026 году нарастила экспорт агротехнологий на 30% - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Россия в 2026 году нарастила экспорт агротехнологий на 30%
Россия в 2026 году нарастила экспорт агротехнологий на 30% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Россия в 2026 году нарастила экспорт агротехнологий на 30%
Россия по итогам прошлого года нарастила экспорт агротехнологий на 30%, а с начала 2026 года экспорт вырос еще на 15%, сообщила глава Минсельхоза России Оксана... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:55+0300
2026-10-07T15:55+0300
россия
сельское хозяйство
оксана лут
минсельхоз
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года нарастила экспорт агротехнологий на 30%, а с начала 2026 года экспорт вырос еще на 15%, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Здесь по прошлому году рост у нас составил почти 30%. Ну, наверное, у нас такая не очень высокая база - понятно, да, и поэтому мы смогли за прошлый год вырасти на 30%. Но в этом году рост мы продолжаем - порядка 15%. В этом году мы поставили уже продукции, причем это не только химия, но и все остальные направления мы тоже развиваем", - сказала Лут на пленарной сессии выставки "Золотая осень". Министр отметила, что в эту категорию входят химия, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, вакцины и так далее. В июне Минсельхоз России сообщал, что экспорт российских агротехнологий с начала 2026 года достиг 5,9 миллиарда долларов, что на 6% выше аналогичного периода 2025 года.
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россия, сельское хозяйство, оксана лут, минсельхоз
РОССИЯ, Сельское хозяйство, Оксана Лут, Минсельхоз
15:55 07.10.2026
 
Россия в 2026 году нарастила экспорт агротехнологий на 30%

Глава Минсельхоза Лут: Россия по итогам 2026 года нарастила экспорт агротехнологий на 30%

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года нарастила экспорт агротехнологий на 30%, а с начала 2026 года экспорт вырос еще на 15%, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"Здесь по прошлому году рост у нас составил почти 30%. Ну, наверное, у нас такая не очень высокая база - понятно, да, и поэтому мы смогли за прошлый год вырасти на 30%. Но в этом году рост мы продолжаем - порядка 15%. В этом году мы поставили уже продукции, причем это не только химия, но и все остальные направления мы тоже развиваем", - сказала Лут на пленарной сессии выставки "Золотая осень".
Министр отметила, что в эту категорию входят химия, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, вакцины и так далее.
В июне Минсельхоз России сообщал, что экспорт российских агротехнологий с начала 2026 года достиг 5,9 миллиарда долларов, что на 6% выше аналогичного периода 2025 года.
 
РОССИЯСельское хозяйствоОксана ЛутМинсельхоз
 
 
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