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На обновление парка сельхозтехники в России выделят 34 млрд рублей

На обновление парка сельхозтехники в России выделят 34 млрд рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

На обновление парка сельхозтехники в России выделят 34 млрд рублей

Объем финансирования программы по обновлению парка сельскохозяйственной техники в России на ближайший бюджетный цикл составит 34 миллиарда рублей, следует из... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:38+0300

2026-10-07T16:38+0300

2026-10-07T16:38+0300

сельское хозяйство

россия

антон алиханов

минпромторг

минсельхоз

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования программы по обновлению парка сельскохозяйственной техники в России на ближайший бюджетный цикл составит 34 миллиарда рублей, следует из презентации главы Минпромторга РФ Антона Алиханова. Согласно презентации министра, представленной в ходе пленарного заседания на выставке "Золотая осень, объем программ субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику в 2027 году составит 10 миллиардов рублей, а в 2028-2029 годах - по 12 миллиардов рублей. В текущем году на программу обновления парка сельхозтехники было выделено 10 миллиардов рублей, из которых 4,5 миллиарда рублей - на поддержку самоходной техники. За январь-сентябрь текущего года реализовано 6,6 миллиарда рублей, что позволило реализовать на льготных условиях 6,5 тысячи единиц сельхозтехники. Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, антон алиханов, минпромторг, минсельхоз