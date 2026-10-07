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На обновление парка сельхозтехники в России выделят 34 млрд рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
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На обновление парка сельхозтехники в России выделят 34 млрд рублей
На обновление парка сельхозтехники в России выделят 34 млрд рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
На обновление парка сельхозтехники в России выделят 34 млрд рублей
Объем финансирования программы по обновлению парка сельскохозяйственной техники в России на ближайший бюджетный цикл составит 34 миллиарда рублей, следует из... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:38+0300
2026-10-07T16:38+0300
сельское хозяйство
россия
антон алиханов
минпромторг
минсельхоз
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования программы по обновлению парка сельскохозяйственной техники в России на ближайший бюджетный цикл составит 34 миллиарда рублей, следует из презентации главы Минпромторга РФ Антона Алиханова. Согласно презентации министра, представленной в ходе пленарного заседания на выставке "Золотая осень, объем программ субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику в 2027 году составит 10 миллиардов рублей, а в 2028-2029 годах - по 12 миллиардов рублей. В текущем году на программу обновления парка сельхозтехники было выделено 10 миллиардов рублей, из которых 4,5 миллиарда рублей - на поддержку самоходной техники. За январь-сентябрь текущего года реализовано 6,6 миллиарда рублей, что позволило реализовать на льготных условиях 6,5 тысячи единиц сельхозтехники. Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
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сельское хозяйство, россия, антон алиханов, минпромторг, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Минсельхоз
16:38 07.10.2026
 
На обновление парка сельхозтехники в России выделят 34 млрд рублей

Минпромторг: на обновление парка сельхозтехники в России выделят 34 миллиарда рублей

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования программы по обновлению парка сельскохозяйственной техники в России на ближайший бюджетный цикл составит 34 миллиарда рублей, следует из презентации главы Минпромторга РФ Антона Алиханова.
Согласно презентации министра, представленной в ходе пленарного заседания на выставке "Золотая осень, объем программ субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику в 2027 году составит 10 миллиардов рублей, а в 2028-2029 годах - по 12 миллиардов рублей.
В текущем году на программу обновления парка сельхозтехники было выделено 10 миллиардов рублей, из которых 4,5 миллиарда рублей - на поддержку самоходной техники. За январь-сентябрь текущего года реализовано 6,6 миллиарда рублей, что позволило реализовать на льготных условиях 6,5 тысячи единиц сельхозтехники.
Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯАнтон АлихановМинпромторгМинсельхоз
 
 
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