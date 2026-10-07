Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в августе в 11 раз увеличила импорт свинины из Бразилии - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/rossija-874040315.html
Россия в августе в 11 раз увеличила импорт свинины из Бразилии
Россия в августе в 11 раз увеличила импорт свинины из Бразилии - 07.10.2026, ПРАЙМ
Россия в августе в 11 раз увеличила импорт свинины из Бразилии
Поставки свинины из Бразилии в Россию в августе повысились в 11,3 раза в годовом выражении и в 1,9 раза в месячном - до максимальных с апреля 2,1 миллиона... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:11+0300
2026-10-07T17:38+0300
россия
бизнес
бразилия
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874040315.jpg?1791383917
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Поставки свинины из Бразилии в Россию в августе повысились в 11,3 раза в годовом выражении и в 1,9 раза в месячном - до максимальных с апреля 2,1 миллиона долларов, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. При этом по итогам трех кварталов экспорт Бразилии свинины в РФ увеличился в 5,3 раза - до 14,3 миллиона долларов. Больше всего россияне покупали у бразильцев мясо крупного рогатого скота - на 62,5 миллиона долларов. Однако за месяц поставки просели в 1,8 раза, а за год выросли в полтора раза. Также на экспорт шли субпродукты крупного скота - 2,9 миллиона долларов (рост на 25% за месяц, снижение на 40% за год) и птица - на 4,5 миллиона (уменьшение на 8% за месяц, рост в 2,8 раза за год). По итогам трех кварталов Бразилия отправила в РФ мяса рогатого скота на 493,4 миллиона долларов (+52%), субпродуктов крупного скота - на 29,3 миллиона (-13%), а птицы - на 28,2 миллиона (-29%). В результате Россия в сентябре закупила в Бразилии мяса на 72,02 миллиона долларов, нарастив поставки за год в 1,5 раза и сократив в месячном выражении на 41%. Среди основных покупателей страна расположилась на десятом месте, в августе занимала седьмое место, а годом ранее - одиннадцатое. В топ пять покупателей мяса у Бразилии вошли США (268,7 миллиона долларов), Китай (204 миллиона), Нидерланды (178,7 миллиона), Чили (164,9 миллиона) и Мексика (144,7 миллиона).
бразилия
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, бразилия, сша, китай
РОССИЯ, Бизнес, БРАЗИЛИЯ, США, КИТАЙ
17:11 07.10.2026 (обновлено: 17:38 07.10.2026)
 
Россия в августе в 11 раз увеличила импорт свинины из Бразилии

Поставки свинины из Бразилии в Россию в августе выросли в 11,3 раза

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Поставки свинины из Бразилии в Россию в августе повысились в 11,3 раза в годовом выражении и в 1,9 раза в месячном - до максимальных с апреля 2,1 миллиона долларов, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
При этом по итогам трех кварталов экспорт Бразилии свинины в РФ увеличился в 5,3 раза - до 14,3 миллиона долларов.
Больше всего россияне покупали у бразильцев мясо крупного рогатого скота - на 62,5 миллиона долларов. Однако за месяц поставки просели в 1,8 раза, а за год выросли в полтора раза. Также на экспорт шли субпродукты крупного скота - 2,9 миллиона долларов (рост на 25% за месяц, снижение на 40% за год) и птица - на 4,5 миллиона (уменьшение на 8% за месяц, рост в 2,8 раза за год).
По итогам трех кварталов Бразилия отправила в РФ мяса рогатого скота на 493,4 миллиона долларов (+52%), субпродуктов крупного скота - на 29,3 миллиона (-13%), а птицы - на 28,2 миллиона (-29%).
В результате Россия в сентябре закупила в Бразилии мяса на 72,02 миллиона долларов, нарастив поставки за год в 1,5 раза и сократив в месячном выражении на 41%. Среди основных покупателей страна расположилась на десятом месте, в августе занимала седьмое место, а годом ранее - одиннадцатое.
В топ пять покупателей мяса у Бразилии вошли США (268,7 миллиона долларов), Китай (204 миллиона), Нидерланды (178,7 миллиона), Чили (164,9 миллиона) и Мексика (144,7 миллиона).
 
РОССИЯБизнесБРАЗИЛИЯСШАКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала