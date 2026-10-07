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Россия в августе в 11 раз увеличила импорт свинины из Бразилии

Россия в августе в 11 раз увеличила импорт свинины из Бразилии - 07.10.2026, ПРАЙМ

Россия в августе в 11 раз увеличила импорт свинины из Бразилии

Поставки свинины из Бразилии в Россию в августе повысились в 11,3 раза в годовом выражении и в 1,9 раза в месячном - до максимальных с апреля 2,1 миллиона... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T17:11+0300

2026-10-07T17:11+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Поставки свинины из Бразилии в Россию в августе повысились в 11,3 раза в годовом выражении и в 1,9 раза в месячном - до максимальных с апреля 2,1 миллиона долларов, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. При этом по итогам трех кварталов экспорт Бразилии свинины в РФ увеличился в 5,3 раза - до 14,3 миллиона долларов. Больше всего россияне покупали у бразильцев мясо крупного рогатого скота - на 62,5 миллиона долларов. Однако за месяц поставки просели в 1,8 раза, а за год выросли в полтора раза. Также на экспорт шли субпродукты крупного скота - 2,9 миллиона долларов (рост на 25% за месяц, снижение на 40% за год) и птица - на 4,5 миллиона (уменьшение на 8% за месяц, рост в 2,8 раза за год). По итогам трех кварталов Бразилия отправила в РФ мяса рогатого скота на 493,4 миллиона долларов (+52%), субпродуктов крупного скота - на 29,3 миллиона (-13%), а птицы - на 28,2 миллиона (-29%). В результате Россия в сентябре закупила в Бразилии мяса на 72,02 миллиона долларов, нарастив поставки за год в 1,5 раза и сократив в месячном выражении на 41%. Среди основных покупателей страна расположилась на десятом месте, в августе занимала седьмое место, а годом ранее - одиннадцатое. В топ пять покупателей мяса у Бразилии вошли США (268,7 миллиона долларов), Китай (204 миллиона), Нидерланды (178,7 миллиона), Чили (164,9 миллиона) и Мексика (144,7 миллиона).

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россия, бизнес, бразилия, сша, китай