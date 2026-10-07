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В России наградили победителей конкурса "Знай наших"
В России наградили победителей конкурса "Знай наших" - 07.10.2026, ПРАЙМ
В России наградили победителей конкурса "Знай наших"
Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Свердловскую область, Красноярский край и Республику Бурятию в рамках четвертого сезона конкурса "Знай наших"... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T22:38+0300
2026-10-07T22:38+0300
2026-10-07T22:38+0300
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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Свердловскую область, Красноярский край и Республику Бурятию в рамках четвертого сезона конкурса "Знай наших" отметили за вклад в рост местных брендов, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса растущих российских брендов "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных".
Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область, Красноярский край и Республика Бурятия получили специальные награды за вклад в рост местных компаний, призы представителям субъектов вручил на церемонии заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.
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россия, бизнес, москва, санкт-петербург, свердловская область, максим орешкин, владимир путин, агентство стратегических инициатив, вэб
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Свердловская область, Максим Орешкин, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, ВЭБ
В России наградили победителей конкурса "Знай наших"
Победителей конкурса "Знай наших" наградили за вклад в рост местных брендов
МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Свердловскую область, Красноярский край и Республику Бурятию в рамках четвертого сезона конкурса "Знай наших" отметили за вклад в рост местных брендов, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса растущих российских брендов "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных".
Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область, Красноярский край и Республика Бурятия получили специальные награды за вклад в рост местных компаний, призы представителям субъектов вручил на церемонии заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.