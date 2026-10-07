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Первый МФЦ для россиян за рубежом появится в Узбекистане
Первый МФЦ для россиян за рубежом появится в Узбекистане - 07.10.2026, ПРАЙМ
Первый МФЦ для россиян за рубежом появится в Узбекистане
Россияне, проживающие за рубежом, смогут получать услуги в формате, аналогичном российским многофункциональным центрам (МФЦ), сообщил журналистам вице-премьер... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:17+0300
2026-10-07T13:17+0300
2026-10-07T13:19+0300
россия
узбекистан
ташкент
казахстан
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россияне, проживающие за рубежом, смогут получать услуги в формате, аналогичном российским многофункциональным центрам (МФЦ), сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках форума "Цифровые решения". "Вскоре появится возможность получения российских государственных услуг за рубежом в формате МФЦ. Первый такой проект готовится к запуску Узбекистане. В Ташкенте на базе "Русского дома" у наших соотечественников появится доступ к самым востребованным услугам, например – к оформлению СНИЛС или электронной подписи", - рассказал он. В аппарате вице-премьера также уточнили, что в ближайшие месяцы аналогичная точка обслуживания появится в Казахстане. В дальнейшем в них смогут получать услуги и иностранные граждане. Проект реализуется в рамках жизненной ситуации "Поддержка граждан РФ за рубежом". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, узбекистан, ташкент, казахстан, дмитрий григоренко
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, КАЗАХСТАН, Дмитрий Григоренко
Первый МФЦ для россиян за рубежом появится в Узбекистане
Григоренко: проживающие в Узбекистане россияне смогут получать услуги в формате МФЦ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россияне, проживающие за рубежом, смогут получать услуги в формате, аналогичном российским многофункциональным центрам (МФЦ), сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках форума "Цифровые решения".
"Вскоре появится возможность получения российских государственных услуг за рубежом в формате МФЦ. Первый такой проект готовится к запуску Узбекистане. В Ташкенте на базе "Русского дома" у наших соотечественников появится доступ к самым востребованным услугам, например – к оформлению СНИЛС или электронной подписи", - рассказал он.
В аппарате вице-премьера также уточнили, что в ближайшие месяцы аналогичная точка обслуживания появится в Казахстане. В дальнейшем в них смогут получать услуги и иностранные граждане.
Проект реализуется в рамках жизненной ситуации "Поддержка граждан РФ за рубежом".
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.