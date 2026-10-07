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Россияне стали в два раза чаще снимать апартаменты в поездках за границу
Россияне стали в два раза чаще снимать апартаменты в поездках за границу - 07.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали в два раза чаще снимать апартаменты в поездках за границу
Самостоятельные путешественники из России стали в два раза чаще снимать апартаменты в поездках за границу за последний год, рассказали РИА Новости в сервисе... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T20:16+0300
2026-10-07T20:16+0300
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туризм
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россия
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Самостоятельные путешественники из России стали в два раза чаще снимать апартаменты в поездках за границу за последний год, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"По данным исследования, россияне выбирали проживание в апартаментах в 20% поездок, за год доля выросла вдвое", - выяснили в сервисе, где россияне жили в поездках за границу в период с октября 2025 года по октябрь 2026 года.
Однако отели остаются самым популярным вариантом размещения, на них пришлось 54% поездок. При этом у знакомых за границей туристы стали останавливаться заметно реже: 12% поездок против 20% годом ранее.
Аналитики отметили, что по остальным вариантам размещения за год картина почти не изменилась. От 3 до 10% поездок приходятся на частные дома, санатории, хостелы и частные квартиры.
Также в немногочисленных случаях путешественники ночевали в палатках, глэмпинге, на теплоходе или на яхте.
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туризм, бизнес, россия
Россияне стали в два раза чаще снимать апартаменты в поездках за границу
"Туту": россияне стали в два раза чаще снимать апартаменты в поездках за границу
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Самостоятельные путешественники из России стали в два раза чаще снимать апартаменты в поездках за границу за последний год, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"По данным исследования, россияне выбирали проживание в апартаментах в 20% поездок, за год доля выросла вдвое", - выяснили в сервисе, где россияне жили в поездках за границу в период с октября 2025 года по октябрь 2026 года.
Однако отели остаются самым популярным вариантом размещения, на них пришлось 54% поездок. При этом у знакомых за границей туристы стали останавливаться заметно реже: 12% поездок против 20% годом ранее.
Аналитики отметили, что по остальным вариантам размещения за год картина почти не изменилась. От 3 до 10% поездок приходятся на частные дома, санатории, хостелы и частные квартиры.
Также в немногочисленных случаях путешественники ночевали в палатках, глэмпинге, на теплоходе или на яхте.