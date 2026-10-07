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Россияне стали в два раза чаще снимать апартаменты в поездках за границу

Россияне стали в два раза чаще снимать апартаменты в поездках за границу - 07.10.2026, ПРАЙМ

Россияне стали в два раза чаще снимать апартаменты в поездках за границу

Самостоятельные путешественники из России стали в два раза чаще снимать апартаменты в поездках за границу за последний год, рассказали РИА Новости в сервисе... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T20:16+0300

2026-10-07T20:16+0300

2026-10-07T20:16+0300

туризм

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Самостоятельные путешественники из России стали в два раза чаще снимать апартаменты в поездках за границу за последний год, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "По данным исследования, россияне выбирали проживание в апартаментах в 20% поездок, за год доля выросла вдвое", - выяснили в сервисе, где россияне жили в поездках за границу в период с октября 2025 года по октябрь 2026 года. Однако отели остаются самым популярным вариантом размещения, на них пришлось 54% поездок. При этом у знакомых за границей туристы стали останавливаться заметно реже: 12% поездок против 20% годом ранее. Аналитики отметили, что по остальным вариантам размещения за год картина почти не изменилась. От 3 до 10% поездок приходятся на частные дома, санатории, хостелы и частные квартиры. Также в немногочисленных случаях путешественники ночевали в палатках, глэмпинге, на теплоходе или на яхте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия