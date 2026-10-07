https://1prime.ru/20261007/roszdravnadzor-874036105.html

Власти отреагировали на сообщения об исчезновении из продажи "Атаракса"

Власти отреагировали на сообщения об исчезновении из продажи "Атаракса" - 07.10.2026, ПРАЙМ

Власти отреагировали на сообщения об исчезновении из продажи "Атаракса"

Более 512 тысяч упаковок препарата "Атаракс" находятся в гражданском обороте в России, сообщила РИА Новости советник руководителя Росздравнадзора Ольга Малева. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:43+0300

2026-10-07T15:43+0300

2026-10-07T15:43+0300

бизнес

россия

общество

росздравнадзор

лекарства

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874036105.jpg?1791377003

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Более 512 тысяч упаковок препарата "Атаракс" находятся в гражданском обороте в России, сообщила РИА Новости советник руководителя Росздравнадзора Ольга Малева.Ранее некоторые СМИ писали, что в аптеках Москвы и Санкт-Петербурга пропал препарат от тревоги "Атаракс"."В гражданском обороте находятся более 1,06 миллиона упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием Гидроксизин, из них более 512 тысяч упаковок - под торговым наименованием "Атаракс", остальные - от отечественных производителей", - рассказала Малева.Она добавила, что объемы производства, поставок и ввода в гражданский оборот препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) Гидроксизин соответствуют среднегодовому уровню предыдущих лет."По данным системы маркировки лекарств, остатки препаратов в аптеках Москвы: МНН Гидроксизин - 89,1 тысячи упаковок, из них "Атаракс" - 65,5 тысяч упаковок. Находятся на складах дистрибьютеров и производителей в Москве: МНН Гидроксизин - более 21 тысячи упаковок", - уточнила Малева.Она также рассказала, что остатки препарата с МНН Гидроксизин в аптеках Санкт-Петербурга составляют 16,1 тысячи упаковок, из них "Атаракс" составляет четыре тысячи упаковок. По ее словам, на складах дистрибьютеров и производителей в Санкт-Петербурге находятся более 30 тысяч упаковок препарата с МНН Гидроксизин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , росздравнадзор, лекарства