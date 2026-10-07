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В РСТ прокомментировали отказы одиноким мужчинам в отелях Турции
В РСТ прокомментировали отказы одиноким мужчинам в отелях Турции - 07.10.2026, ПРАЙМ
В РСТ прокомментировали отказы одиноким мужчинам в отелях Турции
Говорить о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в проживании в турецких отелях некорректно, это обычно политика конкретных гостиниц, а не... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:09+0300
2026-10-07T10:09+0300
2026-10-07T10:09+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Говорить о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в проживании в турецких отелях некорректно, это обычно политика конкретных гостиниц, а не общее правило для всей страны, прокомментировал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Как написал ранее в среду Telegram-канал Baza, турецкие отели массово отказывают одиноким мужчинам и мужским компаниям в размещении из-за опасений пьяных дебошей.
"В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно", - сказал Абдюханов.
По его словам, подобный подход является внутренней политикой конкретных отелей, а не общим правилом для Турции.
Глава пресс-службы РСТ подчеркнул, что туроператоры обычно знают о таких ограничениях и учитывают их при бронировании. "Поэтому мужчинам, путешествующим в одиночку или компанией, стоит заранее уточнять правила выбранного отеля", - заключил он.
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бизнес, туризм, турция, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, ТУРЦИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ
В РСТ прокомментировали отказы одиноким мужчинам в отелях Турции
РСТ: говорить о массовых отказах одиноким мужчинам в турецких отелях некорректно
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Говорить о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в проживании в турецких отелях некорректно, это обычно политика конкретных гостиниц, а не общее правило для всей страны, прокомментировал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Как написал ранее в среду Telegram-канал Baza, турецкие отели массово отказывают одиноким мужчинам и мужским компаниям в размещении из-за опасений пьяных дебошей.
"В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно", - сказал Абдюханов.
По его словам, подобный подход является внутренней политикой конкретных отелей, а не общим правилом для Турции.
Глава пресс-службы РСТ подчеркнул, что туроператоры обычно знают о таких ограничениях и учитывают их при бронировании. "Поэтому мужчинам, путешествующим в одиночку или компанией, стоит заранее уточнять правила выбранного отеля", - заключил он.