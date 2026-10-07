Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РСТ прокомментировали отказы одиноким мужчинам в отелях Турции - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/rst-874014879.html
В РСТ прокомментировали отказы одиноким мужчинам в отелях Турции
В РСТ прокомментировали отказы одиноким мужчинам в отелях Турции - 07.10.2026, ПРАЙМ
В РСТ прокомментировали отказы одиноким мужчинам в отелях Турции
Говорить о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в проживании в турецких отелях некорректно, это обычно политика конкретных гостиниц, а не... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:09+0300
2026-10-07T10:09+0300
бизнес
туризм
турция
российский союз туриндустрии
рст
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874014879.jpg?1791356947
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Говорить о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в проживании в турецких отелях некорректно, это обычно политика конкретных гостиниц, а не общее правило для всей страны, прокомментировал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Как написал ранее в среду Telegram-канал Baza, турецкие отели массово отказывают одиноким мужчинам и мужским компаниям в размещении из-за опасений пьяных дебошей. "В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно", - сказал Абдюханов. По его словам, подобный подход является внутренней политикой конкретных отелей, а не общим правилом для Турции. Глава пресс-службы РСТ подчеркнул, что туроператоры обычно знают о таких ограничениях и учитывают их при бронировании. "Поэтому мужчинам, путешествующим в одиночку или компанией, стоит заранее уточнять правила выбранного отеля", - заключил он.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, турция, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, ТУРЦИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ
10:09 07.10.2026
 
В РСТ прокомментировали отказы одиноким мужчинам в отелях Турции

РСТ: говорить о массовых отказах одиноким мужчинам в турецких отелях некорректно

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Говорить о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в проживании в турецких отелях некорректно, это обычно политика конкретных гостиниц, а не общее правило для всей страны, прокомментировал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Как написал ранее в среду Telegram-канал Baza, турецкие отели массово отказывают одиноким мужчинам и мужским компаниям в размещении из-за опасений пьяных дебошей.
"В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно", - сказал Абдюханов.
По его словам, подобный подход является внутренней политикой конкретных отелей, а не общим правилом для Турции.
Глава пресс-службы РСТ подчеркнул, что туроператоры обычно знают о таких ограничениях и учитывают их при бронировании. "Поэтому мужчинам, путешествующим в одиночку или компанией, стоит заранее уточнять правила выбранного отеля", - заключил он.
 
БизнесТуризмТУРЦИЯРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала