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В РСТ прокомментировали отказы одиноким мужчинам в отелях Турции

В РСТ прокомментировали отказы одиноким мужчинам в отелях Турции - 07.10.2026, ПРАЙМ

В РСТ прокомментировали отказы одиноким мужчинам в отелях Турции

Говорить о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в проживании в турецких отелях некорректно, это обычно политика конкретных гостиниц, а не... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:09+0300

2026-10-07T10:09+0300

2026-10-07T10:09+0300

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российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Говорить о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в проживании в турецких отелях некорректно, это обычно политика конкретных гостиниц, а не общее правило для всей страны, прокомментировал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Как написал ранее в среду Telegram-канал Baza, турецкие отели массово отказывают одиноким мужчинам и мужским компаниям в размещении из-за опасений пьяных дебошей. "В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно", - сказал Абдюханов. По его словам, подобный подход является внутренней политикой конкретных отелей, а не общим правилом для Турции. Глава пресс-службы РСТ подчеркнул, что туроператоры обычно знают о таких ограничениях и учитывают их при бронировании. "Поэтому мужчинам, путешествующим в одиночку или компанией, стоит заранее уточнять правила выбранного отеля", - заключил он.

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бизнес, туризм, турция, российский союз туриндустрии, рст