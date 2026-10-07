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Рубио призвал к диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов

Рубио призвал к диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов - 07.10.2026, ПРАЙМ

Рубио призвал к диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов

События вокруг Ирана доказали необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:08+0300

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ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. События вокруг Ирана доказали необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. "Недавние события (в Иране - ред.) напоминают нам, насколько важно иметь разнообразные маршруты поставок энергоресурсов. Мы никогда не должны оказаться в ситуации, когда прекращение поставок из одной части мира ставит под угрозу весь мир", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом по итогам встречи в Афинах. По его словам, зависимость от одного источника или маршрута поставок может ограничивать способность государств действовать в собственных интересах и давать отдельным странам или "режимам-изгоям" рычаги давления.

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газ, россия, иран, сша, греция, марко рубио, мид