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США намерены наращивать поставки СПГ, заявил Рубио
США намерены наращивать поставки СПГ, заявил Рубио - 07.10.2026, ПРАЙМ
США намерены наращивать поставки СПГ, заявил Рубио
Соединенные Штаты намерены наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) и развивать энергетическую инфраструктуру совместно с Грецией, заявил... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:10+0300
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ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) и развивать энергетическую инфраструктуру совместно с Грецией, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Мы намерены увеличить импорт СПГ из США и построить новые газовые и электрические соединения, которые укрепят региональную энергетическую безопасность и нашу двустороннюю энергетическую инфраструктуру", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом по итогам встречи в Афинах.
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газ, греция, сша, марко рубио, мид
Газ, ГРЕЦИЯ, США, Марко Рубио, МИД
США намерены наращивать поставки СПГ, заявил Рубио
Рубио: США намерены увеличивать поставки СПГ и развивать энергетическую инфраструктуру