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Рубль усиливает снижение в первые часы торгов среды

Рубль усиливает снижение в первые часы торгов среды - 07.10.2026, ПРАЙМ

Рубль усиливает снижение в первые часы торгов среды

Курс рубля усиливает снижение в первые часы торгов среды под давлением ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:01+0300

2026-10-07T12:01+0300

2026-10-07T12:01+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение в первые часы торгов среды под давлением ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.38 мск увеличивается на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,79 рубля. В начале торгов курс китайской валюты демонстрировал рост на 4 копейки. "До конца недели рубль может находиться под некоторым давлением за счет реализации отложенного спроса на валюту со стороны импортеров на фоне окончания длинных выходных в Китае (1-7 октября)", - считает Богдан Зварич из ПСБ. Вкупе с ростом покупок валюты по бюджетному правилу это может вывести юань к отметке 13 рублей, однако более существенного ослабления рубля не ожидается, добавил он. Затем же, на горизонте до конца месяца, рубль будет поддержан восстановлением предложения иностранной валюты со стороны экспортеров за счет благоприятной конъюнктуры на товарных рынках, а также роста налоговых отчислений – нефтегазовые поступления в бюджет в октябре могут вырасти более чем в два раза, до 1 триллиона рублей, в частности, за счет выплаты квартального НДД, добавил он. Кроме того, обсуждается частичная отмена запрета на экспорт дизельного топлива в октябре для некоторых производителей, что может положительно сказаться на предложении валюты на рынке. Позитивно на рубль влияет и высокая ключевая ставка, в свою очередь отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Его ориентир на ближайшие дни в диапазоне 84,3–86,3 рубля за доллар, 95,3–97,3 за евро и 12,65–12,95 за юань.

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