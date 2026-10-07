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"Повод для опасений": аналитики дали прогноз по курсу рубля до конца года - 07.10.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261007/rubl-874043766.html
"Повод для опасений": аналитики дали прогноз по курсу рубля до конца года
"Повод для опасений": аналитики дали прогноз по курсу рубля до конца года - 07.10.2026, ПРАЙМ
"Повод для опасений": аналитики дали прогноз по курсу рубля до конца года
Курс китайской валюты по отношению к российской в среду повышается после коррекционного снижения накануне, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T18:17+0300
2026-10-07T18:17+0300
экономика
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минфин
рубль
валюта
курсы валют
санкции против рф
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду повышается после коррекционного снижения накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.49 мск рос на 5 копеек (+0,4%), до 12,76 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,70-12,81 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,79 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 85,57 рубля. Рубль опять под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в середине недели опять повышается после коррекционного снижения накануне. Однако максимумы вторника, когда курс по инерции вышел с утра на максимальные с 8 сентября уровни (12,85 рубля), пока не обновлены. "Рубль в среду продолжает ослабевать на фоне повышенных объемов покупки валюты по бюджетному правилу. С 7 октября ежедневные закупки юаня Минфином подскочили в 6 раз и превышают 12 миллиардов рублей в день — это важный фактор для валютного рынка", - комментирует Валерия Попова из "Риком-Траст". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.47 мск повышалась на 1,3%, до 101,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,5%, до 102,3 пункта. Прогнозы В течение первой декады октября ожидаются колебания доллара в диапазоне 82-87 рублей, евро - 92-98 рублей, юаня - 12,25-13 рублей, полагает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "В начале нового месяца баланс валютного рынка традиционно смещается в пользу иностранной валюты. Это связано со снижением активности экспортеров, которые в этот период продают меньше валютной выручки. В результате предложение валюты сокращается, создавая дополнительное давление на рубль", - поясняет она. Что касается долгосрочного прогноза, по базовому сценарию компании "Финам", курс доллара будет торговаться в IV квартале в диапазоне 82–87 рублей. "Повод для опасений — закон о расширении антироссийских санкций, который президент США Дональд Трамп подписал 18 сентября. Если они будут введены, к концу года доллар может подорожать до 90–95 рублей. Однако вероятность самого жесткого варианта пока невысока", - полагают в "Финаме".
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рынок, торги, сша, дональд трамп, минфин, рубль, валюта, курсы валют, санкции против рф
Экономика, Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, Минфин, рубль, валюта, Курсы валют, санкции против РФ
18:17 07.10.2026
 
"Повод для опасений": аналитики дали прогноз по курсу рубля до конца года

"Финам": к концу года доллар может подорожать до 90–95 рублей из-за санкций против России

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду повышается после коррекционного снижения накануне, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.49 мск рос на 5 копеек (+0,4%), до 12,76 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,70-12,81 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,79 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 85,57 рубля.

Рубль опять под давлением

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в середине недели опять повышается после коррекционного снижения накануне. Однако максимумы вторника, когда курс по инерции вышел с утра на максимальные с 8 сентября уровни (12,85 рубля), пока не обновлены.
"Рубль в среду продолжает ослабевать на фоне повышенных объемов покупки валюты по бюджетному правилу. С 7 октября ежедневные закупки юаня Минфином подскочили в 6 раз и превышают 12 миллиардов рублей в день — это важный фактор для валютного рынка", - комментирует Валерия Попова из "Риком-Траст".
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.47 мск повышалась на 1,3%, до 101,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,5%, до 102,3 пункта.

Прогнозы

В течение первой декады октября ожидаются колебания доллара в диапазоне 82-87 рублей, евро - 92-98 рублей, юаня - 12,25-13 рублей, полагает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса".
"В начале нового месяца баланс валютного рынка традиционно смещается в пользу иностранной валюты. Это связано со снижением активности экспортеров, которые в этот период продают меньше валютной выручки. В результате предложение валюты сокращается, создавая дополнительное давление на рубль", - поясняет она.
Что касается долгосрочного прогноза, по базовому сценарию компании "Финам", курс доллара будет торговаться в IV квартале в диапазоне 82–87 рублей.
"Повод для опасений — закон о расширении антироссийских санкций, который президент США Дональд Трамп подписал 18 сентября. Если они будут введены, к концу года доллар может подорожать до 90–95 рублей. Однако вероятность самого жесткого варианта пока невысока", - полагают в "Финаме".
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАДональд ТрампМинфинрубльвалютаКурсы валютсанкции против РФ
 
 
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