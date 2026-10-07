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Планов по проведению новой встречи Россия-США-Украина нет, заявил Рябков - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Планов по проведению новой встречи Россия-США-Украина нет, заявил Рябков
Планов по проведению новой встречи Россия-США-Украина нет, заявил Рябков - 07.10.2026, ПРАЙМ
Планов по проведению новой встречи Россия-США-Украина нет, заявил Рябков
Никаких актуальных планов по проведению контактов в формате РФ-США-Украина сейчас нет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:05+0300
2026-10-07T14:05+0300
россия
киев
сергей рябков
мид рф
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Никаких актуальных планов по проведению контактов в формате РФ-США-Украина сейчас нет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. "Контакты в этом формате были в прошлом, они были прерваны Киевом, который уверовал, что его кукловоды и его спонсоры обеспечат ему нужный ему тренд, который на поверку оказался усилением террористических преступных проявлений в его политике. Никаких актуальных планов проведения контактов в этом формате на сегодня не имеется. Что будет дальше, зависит не от нас", - сказал он журналистам. Дипломат подчеркнул, что руководство России неоднократно говорило о том, что открыто к таким контактам.Рябков добавил, что ключевая роль США в вопросе воздействия на Украину и на европейцев очевидна для Москвы.
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россия, киев, сергей рябков, мид рф
РОССИЯ, Киев, Сергей Рябков, МИД РФ
14:05 07.10.2026
 
Планов по проведению новой встречи Россия-США-Украина нет, заявил Рябков

Рябков: актуальных планов по проведению контактов в формате Россия-США-Украина сейчас нет

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Никаких актуальных планов по проведению контактов в формате РФ-США-Украина сейчас нет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Контакты в этом формате были в прошлом, они были прерваны Киевом, который уверовал, что его кукловоды и его спонсоры обеспечат ему нужный ему тренд, который на поверку оказался усилением террористических преступных проявлений в его политике. Никаких актуальных планов проведения контактов в этом формате на сегодня не имеется. Что будет дальше, зависит не от нас", - сказал он журналистам.
Дипломат подчеркнул, что руководство России неоднократно говорило о том, что открыто к таким контактам.
Рябков добавил, что ключевая роль США в вопросе воздействия на Украину и на европейцев очевидна для Москвы.
 
РОССИЯКиевСергей РябковМИД РФ
 
 
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