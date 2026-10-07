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Планов по проведению новой встречи Россия-США-Украина нет, заявил Рябков

Планов по проведению новой встречи Россия-США-Украина нет, заявил Рябков - 07.10.2026, ПРАЙМ

Планов по проведению новой встречи Россия-США-Украина нет, заявил Рябков

Никаких актуальных планов по проведению контактов в формате РФ-США-Украина сейчас нет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T14:05+0300

2026-10-07T14:05+0300

2026-10-07T14:05+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Никаких актуальных планов по проведению контактов в формате РФ-США-Украина сейчас нет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. "Контакты в этом формате были в прошлом, они были прерваны Киевом, который уверовал, что его кукловоды и его спонсоры обеспечат ему нужный ему тренд, который на поверку оказался усилением террористических преступных проявлений в его политике. Никаких актуальных планов проведения контактов в этом формате на сегодня не имеется. Что будет дальше, зависит не от нас", - сказал он журналистам. Дипломат подчеркнул, что руководство России неоднократно говорило о том, что открыто к таким контактам.Рябков добавил, что ключевая роль США в вопросе воздействия на Украину и на европейцев очевидна для Москвы.

киев

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, киев, сергей рябков, мид рф