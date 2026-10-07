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Российский авторынок в сентябре занял пятое место в европейском рейтинге - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Российский авторынок в сентябре занял пятое место в европейском рейтинге
Российский авторынок в сентябре занял пятое место в европейском рейтинге - 07.10.2026, ПРАЙМ
Российский авторынок в сентябре занял пятое место в европейском рейтинге
Российский автомобильный рынок в сентябре опустился со второго на пятое место по объему в рейтинге европейских стран, подсчитали в агентстве "Автостат" на... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:00+0300
2026-10-07T15:03+0300
бизнес
россия
европа
великобритания
германия
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский автомобильный рынок в сентябре опустился со второго на пятое место по объему в рейтинге европейских стран, подсчитали в агентстве "Автостат" на основе данных консалтинговой компании GlobalData. "Российский автомобильный рынок, который в августе был вторым в Европе, в сентябре опустился на пятое место в этом рейтинге", - говорится в сообщении. За первый осенний месяц в России было реализовано 115 060 новых легковых автомобилей, что на 6,2% меньше, чем год назад. Лидером продаж в Европе по итогам сентября стала Великобритания, где было продано 350,5 тысячи машин (+12%), а второе место - у Германии (256,8 тысячи штук; +9%). Следом расположились Франция (156,6 тысячи штук; +11,6%) и Италия (139,4 тысячи штук; +10%). При этом России удалось обогнать Испанию, которая стала шестой в рейтинге с результатом 93,9 тысячи проданных машин (+10,2%).
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бизнес, россия, европа, великобритания, германия
Бизнес, РОССИЯ, ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
15:00 07.10.2026 (обновлено: 15:03 07.10.2026)
 
Российский авторынок в сентябре занял пятое место в европейском рейтинге

"Автостат": российский автомобильный рынок в сентябре опустился на пятое место в Европе

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский автомобильный рынок в сентябре опустился со второго на пятое место по объему в рейтинге европейских стран, подсчитали в агентстве "Автостат" на основе данных консалтинговой компании GlobalData.
"Российский автомобильный рынок, который в августе был вторым в Европе, в сентябре опустился на пятое место в этом рейтинге", - говорится в сообщении.
За первый осенний месяц в России было реализовано 115 060 новых легковых автомобилей, что на 6,2% меньше, чем год назад.
Лидером продаж в Европе по итогам сентября стала Великобритания, где было продано 350,5 тысячи машин (+12%), а второе место - у Германии (256,8 тысячи штук; +9%). Следом расположились Франция (156,6 тысячи штук; +11,6%) и Италия (139,4 тысячи штук; +10%).
При этом России удалось обогнать Испанию, которая стала шестой в рейтинге с результатом 93,9 тысячи проданных машин (+10,2%).
 
БизнесРОССИЯЕВРОПАВЕЛИКОБРИТАНИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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