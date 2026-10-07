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"Импульс для восстановления": аналитики оценили динамику индекса Мосбиржи

"Импульс для восстановления": аналитики оценили динамику индекса Мосбиржи - 07.10.2026, ПРАЙМ

"Импульс для восстановления": аналитики оценили динамику индекса Мосбиржи

Российский рынок акций продолжает расти темпами, набранными утром, и следуя позитивной динамике с начала недели, следует из данных торгов. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:15+0300

2026-10-07T15:15+0300

2026-10-07T15:15+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает расти темпами, набранными утром, и следуя позитивной динамике с начала недели, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.42 мск поднимается на 0,6% до 2 342,5 пункта. "Российский рынок акций 7 октября в ходе дневной сессии торгуется вблизи утренних уровней", - констатирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". "Поддержку котировкам продолжают оказывать ранее сделанные заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, а основной задачей остается завершение конфликта. Эти заявления участники рынка воспринимают как умеренно позитивный сигнал относительно перспектив дипломатического урегулирования", - оценивает он. "Более высокие цены на нефть оказывают рынку дополнительную поддержку", - добавляет Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Так, декабрьский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 1,2%, до 101,8 доллара за баррель. "На этом фоне индекс Мосбиржи нефти и газа прибавляет также 0,7%. Спросом пользуются акции в том числе акции "Лукойла" и "Газпром нефти" (+2,1%). В первом случае инвесторы ждут решения компании о промежуточных дивидендах, во втором - размер дивидендов известен и составляет 42,51 рубля на одну акцию "Газпром нефти", - рассказал Дудников. Реестр акционеров "Газпром нефти" с правом на дивиденды закроется уже на следующей неделе, 13 октября, что поддерживает интерес инвесторов к акциям этой компании, добавил он. А в лидерах роста капитализации, помимо этих бумаг - акции "СПБ биржи" (+5,99%), "Россетей" (+2,76%), "Циана" (+2,24%), "Мечела" (+1,79%). В лидерах снижения котировок - акции "Фармсинтеза" (−2,35%), "Россетей Центра и Приволжья" (−1,99%), "Московского кредитного банка" (−1,53%), Совкомбанка (−0,89%), ДВМП (−0,94%). "Для "Селигдара" (-0,24%) неблагоприятным внешним фактором остается снижение стоимости золота. Однако изменения котировок ПИКа (-0,04%), "Селигдара" и Московской биржи (-0,07%) пока небольшие и не позволяют говорить о выраженной волне продаж", - также отмечает Чернов. "В целом рост на рынке пока носит широкий характер, повышаются все отраслевые индексы, и, с технической точки зрения, на рынке сохраняется импульс для восстановления индекса Мосбиржи до сентябрьских пиков, которым соответствует область немногим выше 2380 пунктов по индекс", - заключает Дудников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, рынок, мосбиржа, акции, россия