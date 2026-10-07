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В РЖД заявили, что выходят на коммерческое использование квантовой сети

В РЖД заявили, что выходят на коммерческое использование квантовой сети - 07.10.2026, ПРАЙМ

В РЖД заявили, что выходят на коммерческое использование квантовой сети

РЖД выходят на коммерческое использование квантовой магистральной сети, работают с оператором связи, финтехом, предприятиями ТЭКа и видят интерес к этих... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:44+0300

2026-10-07T13:44+0300

2026-10-07T13:46+0300

технологии

бизнес

россия

олег белозеров

владимир путин

ржд

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. РЖД выходят на коммерческое использование квантовой магистральной сети, работают с оператором связи, финтехом, предприятиями ТЭКа и видят интерес к этих технологиям, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. Выступая на форуме "Цифровые решения", замглавы РЖД отметил, что идет развитие искусственного интеллекта и квантовых вычислений. "Соответственно, мы получаем принципиальный уровень угроз для систем передачи данных, и нам нужно адекватно реагировать на эту ситуацию. И здесь квантовая коммуникация является, безусловно, важным элементом по обеспечению защищенности передачи данных. И мы уже выходим на коммерческое использование сервисов нашей инфраструктуры", - рассказал Чаркин. РЖД проложили 7,8 тысячи километров магистральной квантовой сети и монетизируют этот сегмент, сообщал гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июле текущего года. "Работаем с оператором связи, с финтехом, с предприятиями ТЭКа, и видим серьезный интерес к этой технологии, поэтому сейчас уже будем выходить на конкретное внедрение", - сказал Чаркин в среду. Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Квантовая сеть РЖД – одна из самых больших в мире. Согласно обновленной дорожной карте по развитию квантовых коммуникаций, к 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, олег белозеров, владимир путин, ржд