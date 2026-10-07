Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РЖД заявили, что выходят на коммерческое использование квантовой сети - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/rzhd-874028085.html
В РЖД заявили, что выходят на коммерческое использование квантовой сети
В РЖД заявили, что выходят на коммерческое использование квантовой сети - 07.10.2026, ПРАЙМ
В РЖД заявили, что выходят на коммерческое использование квантовой сети
РЖД выходят на коммерческое использование квантовой магистральной сети, работают с оператором связи, финтехом, предприятиями ТЭКа и видят интерес к этих... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:44+0300
2026-10-07T13:46+0300
технологии
бизнес
россия
олег белозеров
владимир путин
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874028085.jpg?1791369965
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. РЖД выходят на коммерческое использование квантовой магистральной сети, работают с оператором связи, финтехом, предприятиями ТЭКа и видят интерес к этих технологиям, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. Выступая на форуме "Цифровые решения", замглавы РЖД отметил, что идет развитие искусственного интеллекта и квантовых вычислений. "Соответственно, мы получаем принципиальный уровень угроз для систем передачи данных, и нам нужно адекватно реагировать на эту ситуацию. И здесь квантовая коммуникация является, безусловно, важным элементом по обеспечению защищенности передачи данных. И мы уже выходим на коммерческое использование сервисов нашей инфраструктуры", - рассказал Чаркин. РЖД проложили 7,8 тысячи километров магистральной квантовой сети и монетизируют этот сегмент, сообщал гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июле текущего года. "Работаем с оператором связи, с финтехом, с предприятиями ТЭКа, и видим серьезный интерес к этой технологии, поэтому сейчас уже будем выходить на конкретное внедрение", - сказал Чаркин в среду. Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Квантовая сеть РЖД – одна из самых больших в мире. Согласно обновленной дорожной карте по развитию квантовых коммуникаций, к 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, олег белозеров, владимир путин, ржд
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Олег Белозеров, Владимир Путин, РЖД
13:44 07.10.2026 (обновлено: 13:46 07.10.2026)
 
В РЖД заявили, что выходят на коммерческое использование квантовой сети

Чаркин: РЖД выходят на коммерческое использование квантовой магистрали

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. РЖД выходят на коммерческое использование квантовой магистральной сети, работают с оператором связи, финтехом, предприятиями ТЭКа и видят интерес к этих технологиям, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин.
Выступая на форуме "Цифровые решения", замглавы РЖД отметил, что идет развитие искусственного интеллекта и квантовых вычислений.
"Соответственно, мы получаем принципиальный уровень угроз для систем передачи данных, и нам нужно адекватно реагировать на эту ситуацию. И здесь квантовая коммуникация является, безусловно, важным элементом по обеспечению защищенности передачи данных. И мы уже выходим на коммерческое использование сервисов нашей инфраструктуры", - рассказал Чаркин.
РЖД проложили 7,8 тысячи километров магистральной квантовой сети и монетизируют этот сегмент, сообщал гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июле текущего года.
"Работаем с оператором связи, с финтехом, с предприятиями ТЭКа, и видим серьезный интерес к этой технологии, поэтому сейчас уже будем выходить на конкретное внедрение", - сказал Чаркин в среду.
Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Квантовая сеть РЖД – одна из самых больших в мире. Согласно обновленной дорожной карте по развитию квантовых коммуникаций, к 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯОлег БелозеровВладимир ПутинРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала