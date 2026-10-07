https://1prime.ru/20261007/rzhd-874029579.html

В РЖД назвали компанию хорошим полигоном для апробации технологий связи

В РЖД назвали компанию хорошим полигоном для апробации технологий связи - 07.10.2026, ПРАЙМ

В РЖД назвали компанию хорошим полигоном для апробации технологий связи

РЖД являются очень хорошим полигоном для апробации технологий связи, потому что железные дороги проложены по всей стране в разных климатических условиях,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T14:18+0300

2026-10-07T14:18+0300

2026-10-07T14:20+0300

технологии

россия

ржд

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. РЖД являются очень хорошим полигоном для апробации технологий связи, потому что железные дороги проложены по всей стране в разных климатических условиях, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. В среду он выступил на форуме "Цифровые решения". "Мы являемся очень хорошим полигоном для апробации технологий связи, поскольку, во-первых, мы представлены по всей стране, совершенно в разных климатических условиях, у нас очень сложные физические условия для работы связи… Поэтому мы очень хорошо умеем тестировать современные технологии связи", - отметил Чаркин. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, ржд