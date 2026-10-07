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В РЖД назвали компанию хорошим полигоном для апробации технологий связи - 07.10.2026, ПРАЙМ
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В РЖД назвали компанию хорошим полигоном для апробации технологий связи
В РЖД назвали компанию хорошим полигоном для апробации технологий связи - 07.10.2026, ПРАЙМ
В РЖД назвали компанию хорошим полигоном для апробации технологий связи
РЖД являются очень хорошим полигоном для апробации технологий связи, потому что железные дороги проложены по всей стране в разных климатических условиях,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:18+0300
2026-10-07T14:20+0300
технологии
россия
ржд
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. РЖД являются очень хорошим полигоном для апробации технологий связи, потому что железные дороги проложены по всей стране в разных климатических условиях, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. В среду он выступил на форуме "Цифровые решения". "Мы являемся очень хорошим полигоном для апробации технологий связи, поскольку, во-первых, мы представлены по всей стране, совершенно в разных климатических условиях, у нас очень сложные физические условия для работы связи… Поэтому мы очень хорошо умеем тестировать современные технологии связи", - отметил Чаркин. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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192
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технологии, россия, ржд
Технологии, РОССИЯ, РЖД
14:18 07.10.2026 (обновлено: 14:20 07.10.2026)
 
В РЖД назвали компанию хорошим полигоном для апробации технологий связи

Чаркин: РЖД являются хорошим полигоном для апробации технологий связи

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. РЖД являются очень хорошим полигоном для апробации технологий связи, потому что железные дороги проложены по всей стране в разных климатических условиях, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин.
В среду он выступил на форуме "Цифровые решения".
"Мы являемся очень хорошим полигоном для апробации технологий связи, поскольку, во-первых, мы представлены по всей стране, совершенно в разных климатических условиях, у нас очень сложные физические условия для работы связи… Поэтому мы очень хорошо умеем тестировать современные технологии связи", - отметил Чаркин.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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