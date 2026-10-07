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РЖД планируют внедрить спутниковую связь на ВСМ Москва-Петербург

РЖД планируют внедрить спутниковую связь на ВСМ Москва-Петербург - 07.10.2026, ПРАЙМ

РЖД планируют внедрить спутниковую связь на ВСМ Москва-Петербург

РЖД планируют внедрить спутниковую связь, LTE и 5G на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург для пассажиров и работы систем, | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:46+0300

2026-10-07T15:46+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. РЖД планируют внедрить спутниковую связь, LTE и 5G на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург для пассажиров и работы систем, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. "Здесь мы говорим про технологическую связь, которая позволяет управлять производственными процессами, и в рамках технологической связи мы тестируем и апробируем технологии LTE, целимся в 5G, когда будет готово, соответственно, стандарты и оборудование", - рассказал Чаркин на форуме "Цифровые решения". Он отметил, что связь в поездах для пассажиров является важным аспектом. "Высокие скорости накладывают очень серьезные ограничения на работу традиционных методов связи, поэтому параллельно мы работаем с операторами с точки зрения LTE, но в качестве базовой технологии мы целимся в спутниковую связь", - сказал Чаркин, напомнив про проект с "Бюро 1440". Холдинг РЖД и "Бюро 1440" ранее сообщали о планах внедрения спутниковой связи в поездах дальнего следования. Речь идет о поэтапном оснащении составов спутниковой связью на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440". Связь и интернет на высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будет в любой ее точке, сообщал гендиректор РЖД Олег Белозеров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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