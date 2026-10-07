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РЖД построят новый ТПУ на станции Сергиев Посад в Подмосковье
РЖД построят новый ТПУ на станции Сергиев Посад в Подмосковье - 07.10.2026, ПРАЙМ
РЖД построят новый ТПУ на станции Сергиев Посад в Подмосковье
РЖД построят новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на станции Сергиев Посад в Московской области, сообщила компания. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:45+0300
2026-10-07T17:45+0300
2026-10-07T17:47+0300
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сергиев посад
ржд
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. РЖД построят новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на станции Сергиев Посад в Московской области, сообщила компания. "РЖД приступили к реализации проекта создания нового ТПУ в Сергиевом Посаде. Уже перенесли грузовой двор на станцию Наугольный. Разработали и согласовали с администрацией Московской области архитектурно-планировочные решения. В ближайшее время направим проектную документацию в Главгосэкспертизу", - говорится в сообщении. Новый ТПУ общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров будет включать два вестибюля (восточный и западный) и мост-конкорс, который соединит безопасным переходом через железнодорожные пути две части Сергиева Посада, а также обеспечит выход пассажиров на три новые крытые платформы. "Вся новая инфраструктура будет полностью соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности", - пишут РЖД. Здесь будут предусмотрены: лифты и эскалаторы, кассы, в том числе заниженные для удобства маломобильных пассажиров, просторные залы ожидания, включая специализированные – для пассажиров с детьми и туристических групп, удобная навигация, в том числе тактильная для незрячих пассажиров, санузлы, помещения для нужд автовокзала и другие удобства. Ключевым элементом оформления интерьеров станут панно и картины сергиево-посадских художников с пейзажами города, доминантой которого является Троице-Сергиева лавра. Привокзальная территория, добавляют РЖД, будет благоустроена.
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бизнес, московская область, сергиев посад, ржд, главгосэкспертиза
Бизнес, Московская область, Сергиев Посад, РЖД, Главгосэкспертиза
РЖД построят новый ТПУ на станции Сергиев Посад в Подмосковье
РЖД построят новый транспортно-пересадочный узел на станции Сергиев Посад в Подмосковье
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. РЖД построят новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на станции Сергиев Посад в Московской области, сообщила компания.
"РЖД приступили к реализации проекта создания нового ТПУ в Сергиевом Посаде. Уже перенесли грузовой двор на станцию Наугольный. Разработали и согласовали с администрацией Московской области архитектурно-планировочные решения. В ближайшее время направим проектную документацию в Главгосэкспертизу", - говорится в сообщении.
Новый ТПУ общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров будет включать два вестибюля (восточный и западный) и мост-конкорс, который соединит безопасным переходом через железнодорожные пути две части Сергиева Посада, а также обеспечит выход пассажиров на три новые крытые платформы.
"Вся новая инфраструктура будет полностью соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности", - пишут РЖД.
Здесь будут предусмотрены: лифты и эскалаторы, кассы, в том числе заниженные для удобства маломобильных пассажиров, просторные залы ожидания, включая специализированные – для пассажиров с детьми и туристических групп, удобная навигация, в том числе тактильная для незрячих пассажиров, санузлы, помещения для нужд автовокзала и другие удобства.
Ключевым элементом оформления интерьеров станут панно и картины сергиево-посадских художников с пейзажами города, доминантой которого является Троице-Сергиева лавра.
Привокзальная территория, добавляют РЖД, будет благоустроена.