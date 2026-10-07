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РЖД создают отечественную систему железнодорожной связи нового поколения - 07.10.2026, ПРАЙМ
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РЖД создают отечественную систему железнодорожной связи нового поколения
РЖД создают отечественную систему железнодорожной связи нового поколения - 07.10.2026, ПРАЙМ
РЖД создают отечественную систему железнодорожной связи нового поколения
РЖД создают отечественную систему железнодорожной связи нового поколения на базе стандартов LTE и 5G, сообщил замглавы компании Евгений Чаркин на сессии... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T18:43+0300
2026-10-07T18:43+0300
технологии
бизнес
россия
европа
ржд
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. РЖД создают отечественную систему железнодорожной связи нового поколения на базе стандартов LTE и 5G, сообщил замглавы компании Евгений Чаркин на сессии "Инфраструктура нового технологического цикла" форума "Цифровые решения". "Мы создаем отечественный импортонезависимый стандарт железнодорожной связи в кооперации с партнерами из дружественных стран", - рассказал Чаркин. По его словам, в Европе используется стандарт FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), тогда как российская система создается на базе отечественных решений и стандартов LTE и 5G. Кроме того, широкополосные каналы связи позволят гибко управлять трафиком, обеспечивать критические коммуникации, практически мгновенно передавать большие объемы данных и одновременно подключать множество устройств. Также в состав информационно-управляющих систем планируется включить виртуальную сцепку, управление движением поездов с уровнем автоматизации УА4, интернет вещей и другие технологии. В результате внедрение нового стандарта железнодорожной связи позволит повысить эффективность и безопасность всей железнодорожной системы. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, бизнес, россия, европа, ржд
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, ЕВРОПА, РЖД
18:43 07.10.2026
 
РЖД создают отечественную систему железнодорожной связи нового поколения

РЖД создают отечественную систему железнодорожной связи нового поколения на базе LTE и 5G

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. РЖД создают отечественную систему железнодорожной связи нового поколения на базе стандартов LTE и 5G, сообщил замглавы компании Евгений Чаркин на сессии "Инфраструктура нового технологического цикла" форума "Цифровые решения".
"Мы создаем отечественный импортонезависимый стандарт железнодорожной связи в кооперации с партнерами из дружественных стран", - рассказал Чаркин.
По его словам, в Европе используется стандарт FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), тогда как российская система создается на базе отечественных решений и стандартов LTE и 5G.
Кроме того, широкополосные каналы связи позволят гибко управлять трафиком, обеспечивать критические коммуникации, практически мгновенно передавать большие объемы данных и одновременно подключать множество устройств.
Также в состав информационно-управляющих систем планируется включить виртуальную сцепку, управление движением поездов с уровнем автоматизации УА4, интернет вещей и другие технологии.
В результате внедрение нового стандарта железнодорожной связи позволит повысить эффективность и безопасность всей железнодорожной системы.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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