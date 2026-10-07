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Постпреды ЕС согласовали персональные санкции против 1,6 тысячи россиян
Постпреды ЕС согласовали персональные санкции против 1,6 тысячи россиян - 07.10.2026, ПРАЙМ
Постпреды ЕС согласовали персональные санкции против 1,6 тысячи россиян
Постпреды стран Евросоюза согласовали введение персональных санкций против еще порядка 1,6 тысячи физлиц и организаций из России, меры могут вступить в силу 12... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T20:56+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза согласовали введение персональных санкций против еще порядка 1,6 тысячи физлиц и организаций из России, меры могут вступить в силу 12 октября после утверждения на заседании глав МИД ЕС, сообщил РИА Новости европейский источник. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Постпреды стран ЕС на заседании в среду обсуждали ряд пунктов, в том числе ограничительные меры против КНДР, вопросы инклюзивности и равенства в Евросоюзе, а также расширение санкций. "Этот пункт повестки был согласован. Утверждение ждем на заседании МИД в понедельник", - сказал собеседник РИА Новости, отвечая на вопрос о согласовании санкционных мер на заседании постпредов. Речь идет не о полномасштабном 22-м пакете экономических и персональных санкций против России, а о расширении действующих персональных ограничений. СМИ ранее сообщали, что новые фигуранты могут быть связаны, в основном, с российским ВПК. Последний, 21-й пакет санкций ЕС против России был принят 23 июля. С тех пор Еврокомиссия неоднократно заявляла о работе над новым, но он пока даже не был формально представлен из-за разногласий между странами ЕС. Кроме того, послы также согласовали в среду продление отдельного санкционного режима ЕС "за распространение и применение химического оружия", под действие которого в настоящее время попадают 31 физлицо и шесть организаций.
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мировая экономика, россия, запад, кндр, владимир путин, ес, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, КНДР, Владимир Путин, ЕС, МИД
Постпреды ЕС согласовали персональные санкции против 1,6 тысячи россиян
Постпреды ЕС согласовали введение персональных санкций против 1,6 тысячи российских физлиц
БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза согласовали введение персональных санкций против еще порядка 1,6 тысячи физлиц и организаций из России, меры могут вступить в силу 12 октября после утверждения на заседании глав МИД ЕС, сообщил РИА Новости европейский источник.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад
начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин
указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Постпреды стран ЕС
на заседании в среду обсуждали ряд пунктов, в том числе ограничительные меры против КНДР
, вопросы инклюзивности и равенства в Евросоюзе, а также расширение санкций.
"Этот пункт повестки был согласован. Утверждение ждем на заседании МИД
в понедельник", - сказал собеседник РИА Новости, отвечая на вопрос о согласовании санкционных мер на заседании постпредов.
Речь идет не о полномасштабном 22-м пакете экономических и персональных санкций против России, а о расширении действующих персональных ограничений. СМИ ранее сообщали, что новые фигуранты могут быть связаны, в основном, с российским ВПК.
Последний, 21-й пакет санкций ЕС против России был принят 23 июля. С тех пор Еврокомиссия неоднократно заявляла о работе над новым, но он пока даже не был формально представлен из-за разногласий между странами ЕС.
Кроме того, послы также согласовали в среду продление отдельного санкционного режима ЕС "за распространение и применение химического оружия", под действие которого в настоящее время попадают 31 физлицо и шесть организаций.