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Постпреды ЕС согласовали персональные санкции против 1,6 тысячи россиян

Постпреды ЕС согласовали персональные санкции против 1,6 тысячи россиян - 07.10.2026, ПРАЙМ

Постпреды ЕС согласовали персональные санкции против 1,6 тысячи россиян

Постпреды стран Евросоюза согласовали введение персональных санкций против еще порядка 1,6 тысячи физлиц и организаций из России, меры могут вступить в силу 12... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T20:56+0300

2026-10-07T20:56+0300

2026-10-07T20:56+0300

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза согласовали введение персональных санкций против еще порядка 1,6 тысячи физлиц и организаций из России, меры могут вступить в силу 12 октября после утверждения на заседании глав МИД ЕС, сообщил РИА Новости европейский источник. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Постпреды стран ЕС на заседании в среду обсуждали ряд пунктов, в том числе ограничительные меры против КНДР, вопросы инклюзивности и равенства в Евросоюзе, а также расширение санкций. "Этот пункт повестки был согласован. Утверждение ждем на заседании МИД в понедельник", - сказал собеседник РИА Новости, отвечая на вопрос о согласовании санкционных мер на заседании постпредов. Речь идет не о полномасштабном 22-м пакете экономических и персональных санкций против России, а о расширении действующих персональных ограничений. СМИ ранее сообщали, что новые фигуранты могут быть связаны, в основном, с российским ВПК. Последний, 21-й пакет санкций ЕС против России был принят 23 июля. С тех пор Еврокомиссия неоднократно заявляла о работе над новым, но он пока даже не был формально представлен из-за разногласий между странами ЕС. Кроме того, послы также согласовали в среду продление отдельного санкционного режима ЕС "за распространение и применение химического оружия", под действие которого в настоящее время попадают 31 физлицо и шесть организаций.

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мировая экономика, россия, запад, кндр, владимир путин, ес, мид