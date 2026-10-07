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При атаках на аэропорты в Саудовской Аравии погибли три человека
При атаках на аэропорты в Саудовской Аравии погибли три человека - 07.10.2026, ПРАЙМ
При атаках на аэропорты в Саудовской Аравии погибли три человека
Три человека погибли, 36 пострадали в результате атак Йемена на аэропорты в городах Саудовской Аравии Абха и Эр-Рияд за два дня, сообщило Главное управление... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T21:57+0300
2026-10-07T21:57+0300
2026-10-07T21:57+0300
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саудовская аравия
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ДОХА, 7 окт - ПРАЙМ. Три человека погибли, 36 пострадали в результате атак Йемена на аэропорты в городах Саудовской Аравии Абха и Эр-Рияд за два дня, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства в социальной сети Х. "Международные аэропорты в Абхе и Эр-Рияде были атакованы во вторник и среду. В результате нападения на аэропорт Абхи погибли два иностранных резидента из Марокко и Алжира, 28 человек пострадали. Жертвой атаки на аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде стал гражданин Судана, еще восемь человек пострадали", - говорится в сообщении. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявляло об атаках на аэропорты в Абхе на юге Саудовской Аравии и в Эр-Рияде, предупредив авиакомпании не использовать воздушное пространство над королевством, кроме Мекки и Медины, из-за ведения военных действий.
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йемен, саудовская аравия, эр-рияд
ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр-Рияд
При атаках на аэропорты в Саудовской Аравии погибли три человека
В Саудовской Аравии за два дня три человека погибли, 36 пострадали при атаках на аэропорты