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Сбербанк пока не планирует отказываться от отделений, заявил Греф - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк пока не планирует отказываться от отделений, заявил Греф
Сбербанк пока не планирует отказываться от отделений, заявил Греф - 07.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк пока не планирует отказываться от отделений, заявил Греф
Сбербанк пока не собирается отказываться от обслуживания клиентов в традиционных отделениях, хотя и видит тренд на переход к цифровым сервисам, заявил глава... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:29+0300
2026-10-07T13:38+0300
банки
финансы
бизнес
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбербанк пока не собирается отказываться от обслуживания клиентов в традиционных отделениях, хотя и видит тренд на переход к цифровым сервисам, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Очевидно тренд такой, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы", - заметил он, выступая на форуме "Цифровые решения", и пояснил, что отделения банка сейчас претерпевают большие изменения. "Мы должны следовать за клиентом и предлагать ему настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться новым набором сервисов. Если он к этому не готов, значит, мы должны содержать офлайн-инфраструктуру", - подчеркнул он. По его мнению, очень важно создавать такие сервисы, которые были бы близки к сердцу человеку, и "тогда клиент сам туда придет". "Пока не придет, мы будем в офлайне и будем совершенствовать этот офлайн с тем, чтобы люди могли из этого формата тоже извлекать максимум пользы", - подытожил Греф. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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банки, финансы, бизнес, герман греф, сбербанк
Банки, Финансы, Бизнес, Герман Греф, Сбербанк
13:29 07.10.2026 (обновлено: 13:38 07.10.2026)
 
Сбербанк пока не планирует отказываться от отделений, заявил Греф

Греф: Сбербанк пока не планирует отказываться от отделений, предлагая цифровые сервисы

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбербанк пока не собирается отказываться от обслуживания клиентов в традиционных отделениях, хотя и видит тренд на переход к цифровым сервисам, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
"Очевидно тренд такой, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы", - заметил он, выступая на форуме "Цифровые решения", и пояснил, что отделения банка сейчас претерпевают большие изменения.
"Мы должны следовать за клиентом и предлагать ему настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться новым набором сервисов. Если он к этому не готов, значит, мы должны содержать офлайн-инфраструктуру", - подчеркнул он.
По его мнению, очень важно создавать такие сервисы, которые были бы близки к сердцу человеку, и "тогда клиент сам туда придет".
"Пока не придет, мы будем в офлайне и будем совершенствовать этот офлайн с тем, чтобы люди могли из этого формата тоже извлекать максимум пользы", - подытожил Греф.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
БанкиФинансыБизнесГерман ГрефСбербанк
 
 
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