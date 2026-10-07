https://1prime.ru/20261007/sberbank-874027114.html

Сбербанк пока не планирует отказываться от отделений, заявил Греф

Сбербанк пока не планирует отказываться от отделений, заявил Греф - 07.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк пока не планирует отказываться от отделений, заявил Греф

Сбербанк пока не собирается отказываться от обслуживания клиентов в традиционных отделениях, хотя и видит тренд на переход к цифровым сервисам, заявил глава... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:29+0300

2026-10-07T13:29+0300

2026-10-07T13:38+0300

банки

финансы

бизнес

герман греф

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874027114.jpg?1791369499

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбербанк пока не собирается отказываться от обслуживания клиентов в традиционных отделениях, хотя и видит тренд на переход к цифровым сервисам, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Очевидно тренд такой, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы", - заметил он, выступая на форуме "Цифровые решения", и пояснил, что отделения банка сейчас претерпевают большие изменения. "Мы должны следовать за клиентом и предлагать ему настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться новым набором сервисов. Если он к этому не готов, значит, мы должны содержать офлайн-инфраструктуру", - подчеркнул он. По его мнению, очень важно создавать такие сервисы, которые были бы близки к сердцу человеку, и "тогда клиент сам туда придет". "Пока не придет, мы будем в офлайне и будем совершенствовать этот офлайн с тем, чтобы люди могли из этого формата тоже извлекать максимум пользы", - подытожил Греф. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, бизнес, герман греф, сбербанк