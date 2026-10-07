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Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой
Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой - 07.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой
Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:59+0300
2026-10-07T15:59+0300
финансы
банки
россия
мьянма
индия
белоруссия
сбербанк
снг
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Сбер" запускает прямые расчеты с Мьянмой… Расширяет горизонты для российского бизнеса и запускает новые инструменты для работы на рынке Юго-Восточной Азии. Банк завершил подготовку к запуску механизма прямых расчетов с Мьянмой, который снимает зависимость от цепочки посредников в третьих странах", – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что речь идет о создании полноценной инфраструктуры для сопровождения крупных государственных контрактов и товарных потоков. Сбербанк и министерство финансов и доходов Республики Союз Мьянма заключили соглашение, которое формализует сотрудничество в области прямых расчетов, развития цифровых финансовых технологий и обмена регуляторным опытом, уточнили в банке. Отмечается, что ключевым элементом схемы выступает индийский филиал Сбербанка, это открывает доступ к проведению платежей в индийских рупиях и связывает мьянманские компании с Россией, а также с рынками Индии, Белоруссии и стран СНГ. Как указали в банке, для участников внешнеэкономической деятельности это означает кратное сокращение сроков проведения операций и снижение валютных рисков.
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192
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192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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финансы, банки, россия, мьянма, индия, белоруссия, сбербанк, снг
Финансы, Банки, РОССИЯ, МЬЯНМА, ИНДИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Сбербанк, СНГ
15:59 07.10.2026
 
Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой

Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сбер" запускает прямые расчеты с Мьянмой… Расширяет горизонты для российского бизнеса и запускает новые инструменты для работы на рынке Юго-Восточной Азии. Банк завершил подготовку к запуску механизма прямых расчетов с Мьянмой, который снимает зависимость от цепочки посредников в третьих странах", – говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что речь идет о создании полноценной инфраструктуры для сопровождения крупных государственных контрактов и товарных потоков.
Сбербанк и министерство финансов и доходов Республики Союз Мьянма заключили соглашение, которое формализует сотрудничество в области прямых расчетов, развития цифровых финансовых технологий и обмена регуляторным опытом, уточнили в банке.
Отмечается, что ключевым элементом схемы выступает индийский филиал Сбербанка, это открывает доступ к проведению платежей в индийских рупиях и связывает мьянманские компании с Россией, а также с рынками Индии, Белоруссии и стран СНГ.
Как указали в банке, для участников внешнеэкономической деятельности это означает кратное сокращение сроков проведения операций и снижение валютных рисков.
 
ФинансыБанкиРОССИЯМЬЯНМАИНДИЯБЕЛОРУССИЯСбербанкСНГ
 
 
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