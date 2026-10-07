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Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой

Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой - 07.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой

Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:59+0300

2026-10-07T15:59+0300

2026-10-07T15:59+0300

финансы

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сбербанк

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Сбер" запускает прямые расчеты с Мьянмой… Расширяет горизонты для российского бизнеса и запускает новые инструменты для работы на рынке Юго-Восточной Азии. Банк завершил подготовку к запуску механизма прямых расчетов с Мьянмой, который снимает зависимость от цепочки посредников в третьих странах", – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что речь идет о создании полноценной инфраструктуры для сопровождения крупных государственных контрактов и товарных потоков. Сбербанк и министерство финансов и доходов Республики Союз Мьянма заключили соглашение, которое формализует сотрудничество в области прямых расчетов, развития цифровых финансовых технологий и обмена регуляторным опытом, уточнили в банке. Отмечается, что ключевым элементом схемы выступает индийский филиал Сбербанка, это открывает доступ к проведению платежей в индийских рупиях и связывает мьянманские компании с Россией, а также с рынками Индии, Белоруссии и стран СНГ. Как указали в банке, для участников внешнеэкономической деятельности это означает кратное сокращение сроков проведения операций и снижение валютных рисков.

мьянма

индия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, мьянма, индия, белоруссия, сбербанк, снг