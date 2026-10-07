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Туристический сбор при въезде в Таиланд может вступить в силу в I квартале
Туристический сбор при въезде в Таиланд может вступить в силу в I квартале - 07.10.2026, ПРАЙМ
Туристический сбор при въезде в Таиланд может вступить в силу в I квартале
Туристический сбор при въезде в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) может вступить в действие в первом квартале следующего года, сообщает в среду... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T09:59+0300
2026-10-07T09:59+0300
2026-10-07T09:59+0300
туризм
бизнес
таиланд
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БАНГКОК, 7 окт – ПРАЙМ. Туристический сбор при въезде в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) может вступить в действие в первом квартале следующего года, сообщает в среду таиландский государственный телеканал Thai PBS.
"Министерство туризма и спорта планирует ввести сбор за въезд в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) с каждого прибывающего воздушным путем иностранного туриста. Ожидается, что нововведение вступит в силу в первом квартале следующего года", - сообщает телеканал.
Наттрия Тхавивонг, постоянный секретарь министерства туризма и спорта, заявила журналистам, что ведомство провело общественные слушания по вопросу введения туристического сбора, продлившиеся 35 дней, в ходе которых 80% участников поддержали установленную ставку, в то время как остальные предлагали даже повысить ее, говорится в сообщении.
По прогнозам министерства, ежегодные поступления от сбора превысят 8 миллиардов батов (237,7 миллиона долларов), сообщает телеканал.
"По информации министерства, эти средства будут направлены на повышение уровня безопасности иностранных туристов, в частности, на страхование от несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций, и на улучшение туристической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Постоянный секретарь отметила, что рассматриваются различные способы взимания сбора: включение его в стоимость авиабилетов, оплата через мобильное приложение или в специальных терминалах по прибытии. При этом подчеркивается, что процедура оплаты не создаст неудобств или лишней нагрузки для прибывающих путешественников, сообщает Thai PBS.
Телеканал отмечает, что окончательное решение о датах введения в действие туристического сбора еще не принято - по его сведениям, ассоциации, связанные с туристической индустрией и отельным бизнесом, возражают против введения сбора в действие до конца первого квартала, так как это может сказаться на количестве туристов, планирующих поездки в Таиланд в пиковый сезон с ноября по февраль.
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туризм, бизнес, таиланд
Туристический сбор при въезде в Таиланд может вступить в силу в I квартале
Туристический сбор при въезде в Таиланд может вступить в силу в I квартале следующего года
БАНГКОК, 7 окт – ПРАЙМ. Туристический сбор при въезде в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) может вступить в действие в первом квартале следующего года, сообщает в среду таиландский государственный телеканал Thai PBS.
"Министерство туризма и спорта планирует ввести сбор за въезд в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) с каждого прибывающего воздушным путем иностранного туриста. Ожидается, что нововведение вступит в силу в первом квартале следующего года", - сообщает телеканал.
Наттрия Тхавивонг, постоянный секретарь министерства туризма и спорта, заявила журналистам, что ведомство провело общественные слушания по вопросу введения туристического сбора, продлившиеся 35 дней, в ходе которых 80% участников поддержали установленную ставку, в то время как остальные предлагали даже повысить ее, говорится в сообщении.
По прогнозам министерства, ежегодные поступления от сбора превысят 8 миллиардов батов (237,7 миллиона долларов), сообщает телеканал.
"По информации министерства, эти средства будут направлены на повышение уровня безопасности иностранных туристов, в частности, на страхование от несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций, и на улучшение туристической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Постоянный секретарь отметила, что рассматриваются различные способы взимания сбора: включение его в стоимость авиабилетов, оплата через мобильное приложение или в специальных терминалах по прибытии. При этом подчеркивается, что процедура оплаты не создаст неудобств или лишней нагрузки для прибывающих путешественников, сообщает Thai PBS.
Телеканал отмечает, что окончательное решение о датах введения в действие туристического сбора еще не принято - по его сведениям, ассоциации, связанные с туристической индустрией и отельным бизнесом, возражают против введения сбора в действие до конца первого квартала, так как это может сказаться на количестве туристов, планирующих поездки в Таиланд в пиковый сезон с ноября по февраль.