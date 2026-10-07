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"Селигдар" приступил к проектированию объектов ГМК в Якутии - 07.10.2026, ПРАЙМ
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"Селигдар" приступил к проектированию объектов ГМК в Якутии
"Селигдар" приступил к проектированию объектов ГМК в Якутии - 07.10.2026, ПРАЙМ
"Селигдар" приступил к проектированию объектов ГМК в Якутии
"Селигдар" приступил к проектированию будущих объектов горно-металлургического комбината (ГМК) проекта "Кючус" в Якутии и выбору подрядчика для строительства,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:26+0300
2026-10-07T16:26+0300
промышленность
бизнес
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Селигдар" приступил к проектированию будущих объектов горно-металлургического комбината (ГМК) проекта "Кючус" в Якутии и выбору подрядчика для строительства, сообщил полиметаллический холдинг. "Селигдар" продолжает поэтапную реализацию проекта "Кючус" на севере Якутии… В настоящее время в стадии проработки находятся сразу три крупных проекта: строительства горно-обогатительных комплексов в Якутии и Чукотском автономном округе, а также возведения металлургического комбината в Хабаровском крае", - сказано в сообщении. В компании уточнили, что "Селигдар" на Кючусе с весны этого года проводил инженерные изыскания для разработки документации и сейчас приступил к непосредственному проектированию будущих объектов комплекса и выбору подрядчика для строительства. Накануне "Селигдар" завершил проведение геологоразведочных работ и получил утверждение Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) по технико-экономическому обоснованию постоянных разведочных кондиций и подсчету запасов в объеме 188,6 тонны золота, добавили в компании. "Мы завершили геологоразведку на Кючусе и нарастили по нему ресурсную базу. Наши дальнейшие планы предполагают также вовлечение в работу его флангов", - приводятся в релизе слова руководителя блока стратегии и инвестиций "Селигдара" Дмитрия Парфенова. "Мы нашли к руде Кючуса ключ в виде эффективной и уникальной для российской золотодобычи технологии, поэтому хорошо оцениваем перспективы его дальнейшей реализации", - заключил он. Кючус — месторождение золота, расположенное на севере Верхоянского района Якутии в нижнем течении одноименной реки — левого притока Яня. Кючусское рудное поле - одно из крупнейших в России золоторудных месторождений, расположено в Якутии. В компании ожидают, что производственная мощность проекта составит 10 тонн золота в год.
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промышленность, бизнес, якутия
Промышленность, Бизнес, ЯКУТИЯ
16:26 07.10.2026
 
"Селигдар" приступил к проектированию объектов ГМК в Якутии

"Селигдар" приступил к проектированию объектов ГМК проекта "Кючус" в Якутии

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Селигдар" приступил к проектированию будущих объектов горно-металлургического комбината (ГМК) проекта "Кючус" в Якутии и выбору подрядчика для строительства, сообщил полиметаллический холдинг.
"Селигдар" продолжает поэтапную реализацию проекта "Кючус" на севере Якутии… В настоящее время в стадии проработки находятся сразу три крупных проекта: строительства горно-обогатительных комплексов в Якутии и Чукотском автономном округе, а также возведения металлургического комбината в Хабаровском крае", - сказано в сообщении.
В компании уточнили, что "Селигдар" на Кючусе с весны этого года проводил инженерные изыскания для разработки документации и сейчас приступил к непосредственному проектированию будущих объектов комплекса и выбору подрядчика для строительства.
Накануне "Селигдар" завершил проведение геологоразведочных работ и получил утверждение Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) по технико-экономическому обоснованию постоянных разведочных кондиций и подсчету запасов в объеме 188,6 тонны золота, добавили в компании.
"Мы завершили геологоразведку на Кючусе и нарастили по нему ресурсную базу. Наши дальнейшие планы предполагают также вовлечение в работу его флангов", - приводятся в релизе слова руководителя блока стратегии и инвестиций "Селигдара" Дмитрия Парфенова.
"Мы нашли к руде Кючуса ключ в виде эффективной и уникальной для российской золотодобычи технологии, поэтому хорошо оцениваем перспективы его дальнейшей реализации", - заключил он.
Кючус — месторождение золота, расположенное на севере Верхоянского района Якутии в нижнем течении одноименной реки — левого притока Яня.
Кючусское рудное поле - одно из крупнейших в России золоторудных месторождений, расположено в Якутии. В компании ожидают, что производственная мощность проекта составит 10 тонн золота в год.
 
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