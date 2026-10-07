https://1prime.ru/20261007/sevastopol-874039919.html
Работу катеров и паромов приостановили в Севастополе
Работу катеров и паромов приостановили в Севастополе - 07.10.2026, ПРАЙМ
Работу катеров и паромов приостановили в Севастополе
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:53+0300
2026-10-07T16:53+0300
2026-10-07T16:58+0300
бизнес
россия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. В Севастополе в 16.10 была объявлена воздушная тревога. "Воздушная тревога. Рейд закрыт", - говорится в сообщении городского департамента в канале на платформе Макс. Движение наземного и морского пассажирского транспорта приостановлено, отметили в департаменте.
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бизнес, россия, севастополь
Бизнес, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ
Работу катеров и паромов приостановили в Севастополе
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города.
В Севастополе в 16.10 была объявлена воздушная тревога.
"Воздушная тревога. Рейд закрыт", - говорится в сообщении городского департамента в канале на платформе Макс.
Движение наземного и морского пассажирского транспорта приостановлено, отметили в департаменте.