https://1prime.ru/20261007/sevastopol-874039919.html

Работу катеров и паромов приостановили в Севастополе

Работу катеров и паромов приостановили в Севастополе - 07.10.2026, ПРАЙМ

Работу катеров и паромов приостановили в Севастополе

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:53+0300

2026-10-07T16:53+0300

2026-10-07T16:58+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. В Севастополе в 16.10 была объявлена воздушная тревога. "Воздушная тревога. Рейд закрыт", - говорится в сообщении городского департамента в канале на платформе Макс. Движение наземного и морского пассажирского транспорта приостановлено, отметили в департаменте.

севастополь

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бизнес, россия, севастополь